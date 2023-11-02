С асфальтом жить лучше. Как депутат помог жителям

В Барнауле, на улице Рощинской, и на участке дороги поселка Октябрьский Троицкого района в этом году положили асфальт. Новая дорога, без ям и канав, стала большим событием для тех, кто здесь живет.

Асфальт ещё долго оставался большой мечтой, если бы жители не обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву, сообщает пресс-служба алтайских социалистов. Год переписки с компетентными органами и вот результат — летом 2023 года асфальт на Рощинской появился.

Очень приятно, что наша просьба не осталась без депутатского внимания, — пишут барнаульцы. — Особенно осенью мы почувствовали пользу асфальта на Рощинской. Раньше в это время года дорога превращалась в болото.

Другая просьба о ремонте участка, по которому проходит маршрут школьного автобуса, прозвучала от жителей поселка Октябрьский Троицкого района. Заявители рассказали, что дорожники работали частично.

Депутат обратился с запросом к главе Троицкого района. Но оказалось, что этот участок дороги вне зоны ответственности районных чиновников. Запрос отправили в КГКУ "Алтайавтодор" с предложением "провести устройство асфальтобетонного покрытия и выполнить освещение".

Как сообщают жители Октябрьского, дело со "школьным маршрутом" немного сдвинулось: уже уложили несколько десятков метров асфальта, отремонтировали поворот, засыпали самые глубокие ямы. Заявители поблагодарили депутата и обещали рассказывать, как дальше будут работать дорожники.