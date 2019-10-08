С борта самолета счастливчики фотографируют разорвавшиеся облака

Она возвращалась домой из Западной Европы, когда увидела в иллюминатор живописную картину.

Пролетая над облаками, женщина заметила, как они в буквальном смысле разверзлись.

Spectacular fallstreak hole in the skies over western Europe, en route to England. Photo: Melanie Smith - thank yo for the report! pic.twitter.com/tvrBezcARi — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 октября 2019 г.

Судя по всему, это был след от другого самолета, пролетевшего по этому маршруту чуть раньше, пишет mail.ru.

Ранее редкое природное явление — микропорывы — снял итальянский фотограф. Микропорывы наблюдаются под кучево-дождевыми облаками во вторую половину дня и ранним вечером в жаркую погоду. Длятся они около пяти минут, а диаметр их распространения не превышает четырех километров.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.