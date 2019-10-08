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Жизнь

С борта самолета счастливчики фотографируют разорвавшиеся облака

Жительница Великобритании поделилась удивительными фото, которые сделала из окна самолета.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Она возвращалась домой из Западной Европы, когда увидела в иллюминатор живописную картину.

Пролетая над облаками, женщина заметила, как они в буквальном смысле разверзлись.

Судя по всему, это был след от другого самолета, пролетевшего по этому маршруту чуть раньше, пишет mail.ru.

Ранее редкое природное явление — микропорывы — снял итальянский фотограф. Микропорывы наблюдаются под кучево-дождевыми облаками во вторую половину дня и ранним вечером в жаркую погоду. Длятся они около пяти минут, а диаметр их распространения не превышает четырех километров.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.

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