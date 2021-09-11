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День города Барнаула 2021
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Жизнь

С Днем рождения, Барнаул! Поздравления любимому городу в прозе, стихах и смс

В 2021 году День города в краевой столице выпал на 11 сентября. Altapress.ru подобрал по-барнаульски бойкие поздравления в прозе, стихах и смс, которые можно разослать друзьям и родственникам. Ура, поздравляем!

Вид на Барнаул. Речной вокзал.
Вид на Барнаул. Речной вокзал.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем города Барнаула в прозе

Поздравляем с Днем города! Желаем, чтобы каждый житель или гость нашего города был счастлив, жил в достатке и благополучии. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улочках любимого города. Мы — это наш город!

Поздравляю с Днем города! Пускай он развивается, будет комфортным и интересным для жителей и гостей. Пусть будет много хороших мест, где можно отдохнуть и узнать что-то новое. Пускай каждый житель будет счастлив от того, что здесь живет!

С Днем города! Пусть славится и процветает это прекрасное место на Земле, пусть ни на минуту не останавливается здесь счастливое течение жизни. Желаю всем жителям крепкого здоровья и крепких сил, ярких мечтаний и праздников.

Вид на ночной Барнаул с крыш высоток.
Вид на ночной Барнаул с крыш высоток.
vk.com/vk.roofing

Поздравления с Днем города Барнаула в стихах

Барнаул — Алтайский край,
Развивайся, процветай,
В сферах различных расти,
Радость и блага неси!

Жителям всем сил и добра,
Пусть покоряется вам высота,
Город родной любите,
Счастье друг другу дарите!

В горах алтайских разместился
Прекрасный город Барнаул,
Гостеприимный и красивый,
Он, как магнит, к себе тянул!

С Днем города мы поздравляем
Всех жителей, кто в нем живет,
Желаем им добра и счастья,
Пусть праздник радость принесет!

День города для Барнаула —
Особый день лишь раз в году,
Всех жителей поздравить рады,
Пусть счастье все они найдут!

Пусть развивается их город,
Растут и строятся дома,
Всех барнаульцев поздравляем,
Удача к ним придет сама.

Виды Барнаула с высоты 55-метровой пожарной вышки.
Виды Барнаула с высоты 55-метровой пожарной вышки.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем города Барнаула в смс

Ты всегда в свои пенаты
Так безудержно тянул.
Мой любимый, славный город,
Мой родимый Барнаул.

Я в День города желаю
Городу цветения.
Ну, а жителям его
Супер-настроения.

Этот город, самый милый,
Он всегда меня тянул.
Поздравляем, наш любимый,
Самый лучший Барнаул.

В праздник города большого
Все желаем ему мы:
Чтоб жемчужина Алтая
Бед не знала и сумы.

Был всегда ты славным домом,
Никогда не обманул.
Поздравляю с днем рождения,
Славный город Барнаул.

Жителям твоим достатка,
Счастья и удачи.
Пусть на улицах звучит
Звонкий смех ребячий.

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