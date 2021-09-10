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Барнаульский ТЦ в День города устроит художественный праздник для детей

В День города 11 сентября ТЦ «Весна» проведет детский конкурс рисунков. Поучаствовать в нем может любой желающий.

Конкурс детских рисунков
Конкурс детских рисунков
ТЦ "Весна"

Участвовать могут дети любого возраста. Главное — любовь к рисованию. Тема конкурса — «Любимый Барнаул».

Каждому участнику обещают сладкий подарок. Лучшие работы будут отобраны и представлены на выставке в холле торгового центра.

Конкурс будет идти весь день — с 10:00 до 18:00 на втором этаже ТЦ «Весна».

Пока дети рисуют, родители могут полюбоваться живописной выставкой, посвященной осени, которая также расположена на втором этаже.

Экспозицию с осенними пейзажами и портретами можно будет посмотреть еще до 7 октября.

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