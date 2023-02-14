14 февраля
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Жизнь

С любовью. Чувственные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и смс

День Святого Валентина отмечают по всему миру 14 февраля. Люди признаются друг другу в любви, пары проводят время вместе, а в воздухе витает романтичное настроение. Altapress.ru подготовил нежные поздравления в прозе, стихах и смс.

День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе

Поздравляю с Днем святого Валентина и хочу пожелать самой большой, искренней, светлой, взаимной, страстной, сильной, эмоциональной, красивой и неугасаемой любви в твоей жизни. И пусть эта самая любовь сделает тебя по-настоящему счастливым человеком!

Пусть любовь будет верным спутником по жизни, греет наши сердца. Пусть наша жизнь станет краше. Обязательно цените, оберегайте и лелейте прекрасный цветок, под названием «Любовь». Желаю, чтобы в жизни окружали самые преданные и верные люди, а сердца были наполнены нежностью и счастьем!

В День святого Валентина хочу пожелать всегда ощущать тепло родного сердца и чувствовать радость в крепких объятиях близких людей. Пусть любовь царит в твоей жизни, излучая счастье и удачу в семье, на работе, дома и на улице!

День святого Валентина.
День святого Валентина.
СС0

Поздравления с Днем святого Валентина в стихах

Подпишу я валентинку
Для родного человечка.
Ты — вторая половинка
Для влюбленного сердечка.

Поцелую нежно в щечку,
Прошепчу тебе на ушко,
Что люблю я очень-очень —
Для меня ты, как ловушка.

Для меня ты — вдохновение,
Сто процентов — совместимость.
Лучше сладкого варенья —
Я надеюсь на взаимность!

В День святого Валентина,
В каждый миг и круглый год
Будьте искренне любимы.
Пусть всегда вас кто-то ждет.

Будет в жизни вечный праздник,
Голова кружится пусть
От того, что столько счастья,
Без следа исчезла грусть.

Пусть бушуют в сердце страсти,
Пусть горячей будет кровь,
Пусть судьбою в одночасье
Правят мудрость и любовь!

Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!

День Святого Валентина.
День Святого Валентина.
СС0.

Поздравления с Днем святого Валентина в смс

С Днем влюбленных поздравляю,
И любви большой желаю,
Жарких взглядов и объятий,
Поцелуев, море счастья.

Пусть сбываются желания,
И звучат в любви признания,
Радость будет вновь и вновь,
И живет в сердцах любовь!

Поздравляю с Днем влюбленных!
Чувства в сердце пусть кипят,
Свет и нежность будут дома,
Расцветает счастьем взгляд.

Все мечты осуществятся,
Манит радость пусть вперёд,
Чтобы жить и улыбаться
Каждый день и круглый год!

В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.

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