С любовью. Чувственные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихах и смс

Подпишу я валентинку

Для родного человечка.

Ты — вторая половинка

Для влюбленного сердечка.



Поцелую нежно в щечку,

Прошепчу тебе на ушко,

Что люблю я очень-очень —

Для меня ты, как ловушка.



Для меня ты — вдохновение,

Сто процентов — совместимость.

Лучше сладкого варенья —

Я надеюсь на взаимность!

В День святого Валентина,

В каждый миг и круглый год

Будьте искренне любимы.

Пусть всегда вас кто-то ждет.



Будет в жизни вечный праздник,

Голова кружится пусть

От того, что столько счастья,

Без следа исчезла грусть.



Пусть бушуют в сердце страсти,

Пусть горячей будет кровь,

Пусть судьбою в одночасье

Правят мудрость и любовь!