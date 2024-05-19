С 20 мая для всех жильцов квартир начинает действовать новое правило

Недавно принятое постановление кассационного суда высшей инстанции установило новое правило для всех жильцов многоквартирных домов в России, сообщает PROгород.

В соответствии с данным прецедентом, жильцы больше не могут отказывать представителям жилищной инспекции в доступе в свои квартиры для проведения проверок, даже если проверка вызвана жалобой на незаконную перепланировку.

Как пояснил юрист Максим Иванов, ранее суды часто принимали сторону граждан, признавая неправомерным составление актов о посещении квартир, куда инспекторы не были допущены. Однако в ходе кассационного разбирательства позиция судов изменилась: теперь судьи считают, что жилищные органы должны иметь доступ к жилью для проверки фактов, указанных в жалобах.

В одном из рассмотренных дел жилищная инспекция получила информацию о незаконной перепланировке в одной из квартир многоэтажного дома. Когда инспекторы прибыли на место в назначенное время, жильцы не открыли им дверь.

Хотя изначально суд признал составление акта о визите неправомерным, кассационная инстанция поддержала контролирующий орган. Судьи объяснили, что без доступа в квартиру жилищная инспекция не может должным образом проверить информацию о возможных нарушениях. Поэтому жильцы теперь обязаны пускать проверяющих к себе домой для выполнения их работы.

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