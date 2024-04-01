С молотка ушли розовое платье, купальник и надгробие секс-символа Голливуда

На трехдневном аукционе платье Pucci секс-символа Голливуда досталось победителю торгов за 325 тыс. долларов.

Также продан одноместный склеп-мавзолей в Мемориальном парке и морге братьев Пирс Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе за 195 тыс. долларов.

Лавандовый атласный купальник на косточке Монро продан за 29 250 долларов, указывает Газета.Ru.

Playboy и секс-символ Голливуда

Хью Хефнер похоронен рядом с актрисой Мэрилин Монро. Он выкупил это место в 1992 году. Хефнер и Монро не встречались, их «наследие стало неразрывно связанным, когда Монро появилась в первом номере Хефнера журнала Playboy в 1953 году.

Ранее бывшую квартиру Мэрилин Монро в Нью-Йорке продавали со скидкой. За квартиру с историей попросили 3,05 млн долларов. До этого цена была на 700 тыс. долларов больше. Объект расположен по адресу 444 East 57th Street, на 13-м этаже 14-этажного здания 1927 года постройки.

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