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Жизнь

С помощью видеоигр Госдума предложила Росгвардии улучшить имидж

В Госудуме выступили с предложением внедрить образ Росгвардии в видеоигры, чтобы сформировать позитивный образ службы и способствовать «героизации ведомства», пишет «Коммерсант».

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

«Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — говорится в письме главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, направленное 27 мая директору Росгвардии Виктору Золотову.

Из письма также следует — такую игру могут профинансировать в рамках гранта Российского Фонда Развития Информационных Технологий (РФРИТ) или с помощью других бюджетных мер поддержки без использования средств Росгвардии, пишет Газета.Ru.

Силовое ведомство могут популяризовать как с помощью создания новой игры, так и посредством интеграции бренда Росгвардии в уже существующие проекты. Источник Ъ обратил внимание, что вопрос с созданием игры про росгвардейцев обсуждался еще до начала Специальной военной операции на Украине.

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