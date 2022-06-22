С помощью видеоигр Госдума предложила Росгвардии улучшить имидж

В Госудуме выступили с предложением внедрить образ Росгвардии в видеоигры, чтобы сформировать позитивный образ службы и способствовать «героизации ведомства», пишет « Коммерсант ».

«Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — говорится в письме главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, направленное 27 мая директору Росгвардии Виктору Золотову.

Из письма также следует — такую игру могут профинансировать в рамках гранта Российского Фонда Развития Информационных Технологий (РФРИТ) или с помощью других бюджетных мер поддержки без использования средств Росгвардии, пишет Газета.Ru.

Силовое ведомство могут популяризовать как с помощью создания новой игры, так и посредством интеграции бренда Росгвардии в уже существующие проекты. Источник Ъ обратил внимание, что вопрос с созданием игры про росгвардейцев обсуждался еще до начала Специальной военной операции на Украине.