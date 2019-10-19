С приходом снега в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим, введенный в Алтайском крае с 10 октября, отменен на фоне резкого изменения погоды.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, с связи со стабилизацией обстановки с пожарами, а также установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, принято решение об отмене особого противопожарного режима.

«Однако отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности», — добавляют в экстренном ведомстве.

Напомним, что в конце текущей неделе в регионе похолодало. В районах края и региональной столице то и дело идет снег.

Согласно предварительному прогнозу, потепление в крае ожидается к следующим выходным.