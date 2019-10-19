Снег еще растает. Стало известно, когда в Алтайский край вернется тепло

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, непродолжительный период тепла, согласно предварительному прогнозу, ожидается в крае после 26 октября.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Мы ожидаем, что спокойная и теплая погода установится на территории Алтайского края на несколько дней на следующих выходных. Вполне возможно, что столбики термометров в пик тепла будут достигать +15 градусов.
Однако, по словам собеседницы, перед этим жителям Алтайского края предстоит пережить неделю, которая будет сопровождаться дождями, мокрым снегом, установлением временного снежного покрова.
Кроме того, в ночные часы в отдельные дни температуры по северным районам Алтайского края могут опуститься до -13 градусов.