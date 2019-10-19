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Жизнь

Снег еще растает. Стало известно, когда в Алтайский край вернется тепло

Жители Алтайского края еще могут надеется на возвращение теплой погоды. Тепло до +15 градусов может ненадолго установится в регионе в конце текущего месяца.

Теплая осень.
Теплая осень.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, непродолжительный период тепла, согласно предварительному прогнозу, ожидается в крае после 26 октября.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Мы ожидаем, что спокойная и теплая погода установится на территории Алтайского края на несколько дней на следующих выходных. Вполне возможно, что столбики термометров в пик тепла будут достигать +15 градусов.

Однако, по словам собеседницы, перед этим жителям Алтайского края предстоит пережить неделю, которая будет сопровождаться дождями, мокрым снегом, установлением временного снежного покрова.

Кроме того, в ночные часы в отдельные дни температуры по северным районам Алтайского края могут опуститься до -13 градусов.

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