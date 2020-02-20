С «Титаника» хотят поднять беспроводной телеграф, подававший сигналы SOS

На этой неделе решится судьба останков «Титаника». Слушания о вскрытии остова затонувшего судна пройдут в США — суд рассмотрит заявку компании RMS Titanic Inc.

Компания хочет поднять со дна океана беспроводной телеграф Marconi, с помощью которого тонущий «Титаник» отправлял сигналы бедствия, пишет Русская служба BBC.

Устройство было установлено в радиорубке судна, и для его извлечения палубу корабля придется пробить с использованием подводных роботов.

RMS Titanic Inc. с 1994 года располагает санкцией ЮНЕСКО на подъем обломков «Титаника», отвалившихся от него, но до настоящего момента сам остов судна оставался неприкосновенным, пишет bfm.ru. Компания указывает, что корпус корабля находится в критическом состоянии и, если не извлечь артефакты сейчас, они будут потеряны навсегда.

В 2000 году против вскрытия «Титаника» высказывалась последняя выжившая пассажирка корабля Минерва Дин, которой в момент катастрофы было менее года.

«Я думаю, корабль нужно оставить в покое», — цитирует ее интервью The Washington Post.

Решение о вскрытии «Титаника» будут принимать суды США и Британии. Первое заседание в американском суде состоится 20 февраля.

Разрушения

«Самой ужасающей зоной повреждения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами», — рассказывает специалист по истории «Титаника» Парк Стивенсон. Исследователи полагают, что судно продолжит разрушаться. «Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий», — считает руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич. Ученый совершил 57 погружений к затонувшему лайнеру и каждый раз видел изменения. «Верхние палубы, каюта радиста — там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя», — добавил он.

Как затонул «Титаник»

В ночь на 15 апреля 1912 года по пути из Великобритании в Америку огромный корабль натолкнулся на айсберг, получил серьёзные повреждения обшивки корпуса по правому борту и пошел ко дну. Спастись удалось далеко не всем: из 2208 погибли около 1400 человек.

Причиной затопления и многочисленных жертв во многом стало халатное отношение экипажа корабля и абсолютная неподготовленность самого «Титаника». Предупреждения проходящих мимо судов о ледовой опасности игнорировались — лайнер до последнего не сбавлял скорость. Уже после столкновения с айсбергом, во время экстренной эвакуации с корабля, шлюпок не хватало — их было всего 20.

Оркестр играл до конца

Популярная сцена из фильма «Титаник» 1997 года — последняя композиция оркестра идущего ко дну лайнера. Точного опровержения и подтверждения этому мифу нет. Но есть показания выживших. Из них следует, что музыканты действительно играли в ту ночь на палубе, во время эвакуации, поднимали дух пассажиров и членов экипажа, но что и до каких пор — неизвестно.

Был ли это церковный гимн «Ближе, Господь, к Тебе» или другая композиция, была ли эта песня исполнена последней — никто уже не узнает. Никто из исполнителей катастрофу не пережил.