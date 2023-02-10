С улыбкой и сладкими потягушками встречают утро звери из барнаульского зоопарка

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» радует подписчиков соцсетей фотографиями и видео своих обитателей. День наерняка пройдет отлично, если увидеть очаровательную усатую мордашку. Altapress.ru сделал подборку «утренних» животных.

День начинается с зарядки — тигрица Багира знает в ней толк. Нужно хорошенько потянуться, и отличное настроение обеспечено.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Лев Алтай только недавно проснулся и ждет, когда кто-нибудь причешет его шикарную гриву — она изрядно потрепалась после сна.

А вот рысь не против еще немного поспать. Глаза так и закрываются на ходу.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Медведь Тимоша начинает день веселых игр. Особенно ему нравится развлекаться с автомобильными шинами.

Как встречают свое утро остальные обитатели зоопарка, смотрите в нашей подборке.