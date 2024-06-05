Заморозки до минус двух градусов мороза в ближайшие дни сохранятся в Западной Сибири и в южных районах Красноярского края, сообщает ТАСС .

Это произойдет в ночь с 5 на 6 июня.

Также в Красноярском крае 7 июня ожидается сильный дождь, ветер до 20 метров в секунду, указывает Газета.Ru.

Между тем в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, уверен официальный представитель Кремля — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в России наступит аномальная жара.

В нескольких десятках регионов ожидается аномальная жара, в некоторых местах температура может подняться до +50 градусов.

Жителям Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Калуги, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Пскова и Калининграда стоит подготовиться к жаре и приобрести вентиляторы и кондиционеры.

Наиболее экстремальная жара ожидается в Волгограде, Казани, Самаре, Йошкар-Оле, Ялте, Сочи, Краснодаре, Кисловодске и Пятигорске. Однако специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что влияние Эль-Ниньо на температуру в России может быть преувеличено.

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