Самые огненные, замораживающие и завораживающие снимки зимы - фотоподборка altapress.ru

Чем точнее наши читатели сосчитают количество птичек на снимках, тем быстрее к нам придет настоящая весна :)
Кстати, коты уже прилетели. Вот наш фоторепортаж о наступающем марте.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Пока-пока, зима! Позволим тебе сделать прощальный взмах ледяной рукой в подборке фотокорреспондентов altapress.ru Анны Зайковой и Дмитрия Лямзина.
Чем точнее наши читатели сосчитают количество птичек на снимках, тем быстрее к нам придет настоящая весна :)
Кстати, коты уже прилетели. Вот наш фоторепортаж о наступающем марте.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter