Самые приятные деньги. Как барнаульские мастера искусств зарабатывают «на хлеб» с помощью крючка и клея

Как домашнее увлечение вязанием превратить в любимую работу, и почему рисование — выгодное сегодня дело, altapress.ru узнал у барнаульских умельцев.

Случайности не случайны

Вот уже четыре года Владислав Персиянов занимается созданием портретов по фотографиям. Несколько лет назад такой вид искусства набирал обороты, и предприниматель решил рискнуть. Компаньоном стал товарищ Владислава. Роман занимался изготовлением картин, а Владислав — продвижением их небольшого дела.

«Я вложил все накопленные деньги, даже машину продал. Покупал курсы по обучению SMM и рекламе. Помню, тогда осталось только на два месяца за аренду квартиры и на «Доширак», — рассказывает Владислав.

Только денежного вклада было маловато для хороших продаж услуги.

Картина по фотографии. Предоставлено Altapress.ru.

Владислав Персиянов,

владелец студии FantasyArt:

Чтобы получать «выхлоп», нужно было научиться продавать, подобрать правильную стратегию, чтобы дать «ход» товару. Я начал работать над этой темой, учился «пиарить» портреты.

Санкционные коррективы

Запрет в России некоторых социальных сетей изменил привычные условия продвижения. Тогда Персиянов нашел другой, довольно выгодный выход для развития бизнеса.

Картина по фотографии. Предоставлено Altapress.ru.

Владислав Персиянов,

владелец студии FantasyArt:

На рекламу в Instagram* уходило до 300 тыс. рублей в месяц. После ограничений мы перешли на другие площадки: «Вконтакте», «Яндекс.Дзен» и «Авито». Последняя оказалась самой бюджетной в плане продвижения. Сейчас каждый пятый клиент находит нас там.

«К желаемому результату пока не пришел»

Чаще всего FantasyArt создает картины своим клиентам для подарков. В среднем такой презент обойдется заказчику в 3 тыс. рублей.

Картина по фотографии. Предоставлено Altapress.ru.

Владислав Персиянов,

владелец студии FantasyArt:

Картина на холсте изготавливается следующим образом: клиент отправляет фотографию, художник рисует макет и пересылает на согласование. А дальше все просто: рисунок печатается акриловыми красками, затем натягивается на деревянный подрамник. По желанию клиента покрывается текстурным гелем и оформляется в багетную рамку. Моя прибыль «чистыми» — 150 тыс. рублей в месяц.

Бабушка научила

Вязать крючком Ольга Ондар начала, когда училась в школе. Мастер-классы от бабушки были интересными. Всерьез заняться изготовлением изделий Ольгу подтолкнуло открытие магазина с пряжей недалеко от ее дома.

Игрушка осьминог. Предоставлено Altapress.ru.

Ольга Ондар,

мастер по вязанию:

Открылся магазин, где продавалась пряжа и необходимые атрибуты. Специалисты устроили мастер-класс по вязанию сумки, который изменил мою жизнь. Я прошла курс и тогда всерьез увлеклась вязанием. В 2019 году из-за проблем со здоровьем пришлось оставить госслужбу. Тогда я и начала делать вещи на заказ. Большая активность началась в 2020 году, в период коронавируса. Умелица создала страничку в Instagram* куда выкладывала работы. Сначала это были сумочки, позже изделия для детей.

«Вяжу игрушки, погремушки и грызунки», — уточнила Ольга.

Вязаные игрушки. Предоставлено Altapress.ru.

Самая продаваемая площадка

Клиенты появились сразу после запуска первой рекламы в Instagram*.

«Первый покупатель был из Кирова. Сделал оптовый заказ — связать за раз 15 погремушек», — рассказала Ольга Ондар.

Сейчас рукодельница активно пользуется сервисом «Авито». Здесь особая специфика продвижения. Если человек размещает объявление и указывает, к примеру, город Барнаул, то заказчики в основном будут из краевой столицы. Для большего охвата необходимо создавать объявления в других регионах, а товар пересылать по почте.

Вязанный шопер. Предоставлено Altapress.ru.

Ольга Ондар,

мастер по вязанию:

Среди моих изделий очень популярны грызунки. Это игрушка для малышей. Она сделана из хлопковой пряжи. Многие подписываются и сохраняют это объявление.

Хлопотное увлечение

Любишь вязать красивые изделия — люби и искать материалы.

Вязаный грызунок. Предоставлено Altapress.ru.

Ольга Ондар,

мастер по вязанию:

В Барнауле не всегда можно купить нужные заготовки, приходится заказывать с «Алиэкспресса». Приобретаю их в большом количестве, так как посылка идет долго, а сейчас может и вовсе не прийти.

В прошлом году Ольга освоила вязание одежды, но, правда, продавать ее не планирует. Ручная работа считается «роскошью», поэтому не все представительницы прекрасного пола могут позволить себе вязаный крючком костюмчик за 15 тыс. рублей.

«Вязание одежды — очень долгий и кропотливый процесс, такая работа стоит очень дорого, это невыгодно ни мне, ни клиенту», — делится Ольга.

Вязаная игрушка. Предоставлено Altapress.ru.

Заработная плата у «маленького» предпринимателя тоже маленькая.

Ольга Ондар,

мастер по вязанию:

Смотрите сами. Грызунок стоит 500 рублей. Его себестоимость 120, и это я еще вяжу из запасов пряжи по старой цене. Сумка стоит 2 тыс. рублей (из них одна тысяча рублей — это материалы, вторая — стоимость работы). Бывает такое, что за месяц я зарабатываю «дырку от бублика».

Не перестанет творить

Ни сил, ни денег мастер по вязанию не жалеет на дополнительное обучение.

«Я покупаю курсы, стараюсь, чтобы результат был сразу. Не люблю распускать, потом снова начинать вязать вещь», — отвечает Ольга.

Вязанный рюкзак. Предоставлено Altapress.ru.

Сама не обучает, планы сломала пандемия.

Ольга Ондар,

мастер по вязанию:

В 2020 году были идеи проводить очные занятия по вязанию корзинок, даже со студией договорились. Сейчас сомневаюсь, стоит ли снова попробовать — очень многие преподают эту технику.

В планах у рукодельницы научиться вязать спицами, и даже если это не принесет «миллион», она никогда не перестанет творить.

Мамочка в декрете

В 2014 году Анастасия Костина была в декретном отпуске. Новорожденная дочка оказалась спокойной, и тогда женщина решила найти для себя интересное и практичное хобби. После долгого «сидения» на сайтах и форумах выбрала необычный вид искусства — декупаж. На следующий день она уже бежала на почту получать необходимый материал.

Анастасия Костина. Предоставлено Altapress.ru.

Справка Декупаж — это техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету. Искусство декупажа появилось в Европе в XVII веке. В те времена в моду вошла мебель, украшенная инкрустациями в китайском стиле, но стоила она очень дорого и была довольно редкой. Венецианские мастера искусно вырезали фрагменты восточных рисунков, встраивали их в предметы мебели, создавая таким образом доступную по цене продукцию.

Анастасия Костина,

мастер по декупажу:

Практически сразу я начала продавать товар через различные сайты. Полученные деньги покрывали лишь расходы на материалы. Конечно, хотелось монетизировать свое хобби, но это не было главной целью, так как семью содержал муж.

Через не могу

Посмотреть на любимое занятие, как на вид заработка, подтолкнула трагическая гибель главы семьи. Тогда мастер по декупажу осталась одна с тремя маленькими детьми. Выход на работу с нормированным графиком был невозможен.

Шкатулка. Декупаж. Предоставлено Altapress.ru.

Анастасия Костина,

мастер по декупажу:

Тогда был единственный выход — продавать изделия. Начала продвигать свои работы и снимать мастер-классы по созданию товаров. Обучалась маркетинговым основам. Без профессиональных знаний о рекламе очень сложно работать в интернете.

Совет блогера

Свои авторские изделия рукодельница предлагает на международном сайте Etsy и российском — «Ярмарке Мастеров». Настоящие ценители ручной работы знают эти места не понаслышке.

«Благодаря площадкам я вышла в «плюс». Сейчас у меня размещено на продажу 100 работ. В Instagram* также есть заказы, но покупают в основном только мастер-классы от меня», — рассказала Анастасия.

Стикеры. Декупаж. Предоставлено Altapress.ru.

Познакомить людей со своим творчеством на сайтах объявлений мастеру предложила мама.

Анастасия Костина,

мастер по декупажу:

Она читает блогерские странички. Там одна девушка, которая тоже занимается творчеством, делилась опытом, как эффективно продавать на «Авито». Я теперь размещаю объявления, но клиентов оттуда очень мало. Мне нужно найти правильную категорию для товара и больше уделять времени продвижению.

Простая деревяшка

Сейчас у мастера своя студия, где она обучает взрослых и детей искусству.

Мастер-класс Анастасии Костиной. Предоставлено Altapress.ru.

«Мне очень нравится работать с людьми, особенно с детьми — у них светлая энергетика. Они так радуются, когда из обычной деревяшки получается красивая вещь», — поделилась Анастасия.

«А вдруг у меня не получится?»

Решиться на открытие студии было страшно.

Анастасия Костина,

мастер по декупажу:

Думала: «А вдруг у меня не получится?» Но все-таки начала работу, пришли новые люди, появились возможности. Надо не бояться и пробовать.

Прибыль от бизнеса небольшая и не постоянная.

«Больше 15 тыс. рублей «чистыми» не получала. Бывает, в месяц выходит 50 тыс. рублей, из них 40 трачу на материалы», — пояснила Анастасия.

Декупаж. Предоставлено Altapress.ru.

Главная цель рукодельницы — познакомить как можно больше людей с мастерством декупажа.

Анастасия Костина,

мастер по декупажу:

Многие даже не слышали про такое хобби, а если и хотят попробовать, то думают, что это про художников. Мы работаем уже с готовыми картинками, которые специальным образом наклеиваем и покрываем лаком для сохранности орнамента. С такой работой легко сможет справиться даже шестилетний ребенок.

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