Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Умер самый пожилой житель России

Долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров своем Instagram. Илиев был самым пожилым жителем России,

Аппаз Илиев
Аппаз Илиев
instagram.com/junusbek_evkurov

«Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восьмерых детей, 35 внуков, более 20 правнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече», — написал Евкуров

Илиев родился 1 марта 1896 года в селении Гули в горном Джейрахском районе Ингушетии.

По данным пресс-службы главы региона, в понедельник долгожитель поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Он находился в коме. Евкуров в пятницу проведал его, а также пообщался с врачами и с родными Илиева.

Ранее Пенсионный фонд назвал возраст старейшего человека в Алтайском крае. Старейшая жительница региона живет в Барнауле — ей в этом году исполняется 108 лет (1910 года рождения). Всего в Алтайском крае живут 105 человек старше 100 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость