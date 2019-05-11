Умер самый пожилой житель России

Долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров своем Instagram . Илиев был самым пожилым жителем России,

«Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восьмерых детей, 35 внуков, более 20 правнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече», — написал Евкуров

Илиев родился 1 марта 1896 года в селении Гули в горном Джейрахском районе Ингушетии.

По данным пресс-службы главы региона, в понедельник долгожитель поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Он находился в коме. Евкуров в пятницу проведал его, а также пообщался с врачами и с родными Илиева.

Ранее Пенсионный фонд назвал возраст старейшего человека в Алтайском крае. Старейшая жительница региона живет в Барнауле — ей в этом году исполняется 108 лет (1910 года рождения). Всего в Алтайском крае живут 105 человек старше 100 лет.