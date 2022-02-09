9 февраля
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Жизнь

«Самое масштабное в Барнауле». Начались обсуждения схемы движения на время реконструкции моста

В районах Барнаула по поручению главы города Вячеслава Франка начались обсуждения схемы движения транспорта на время реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.
Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке.
barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов проведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Планируемая стоимость — около 2 млрд рублей.

Работы начнут в мае 2022 года. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе Нового рынка продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года.

Накануне в Барнауле завершили разработку схемы организации дорожного движения, которую введут на период реконструкции моста. Ранее неоднократно заявляли, что предложения в обязательном порядке обсудят с барнаульцами.

9 февраля в Центральном районе города прошло совещание по обсуждению схемы. Глава района Максим Сабына отметил, что в настоящее время идет подготовка к реконструкции путепроводов.

«В настоящее время барнаульцы могут внести предложения, как организовать движение транспорта во время ремонта моста на проспекте Ленина. Совместное обсуждение позволит выстроить бесперебойное функционирование предприятий и минимизировать неудобства доставки сотрудников на рабочие места», — подчеркнул глава района.

Зампред горкома по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин заверил, что все изменения, предложенные в ходе общественного обсуждения, изучат специалисты и применят — в случае технической возможности и целесообразности.

Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко подчеркнул, что реконструкция моста — самое масштабное инфраструктурное мероприятие, которое ожидается в ближайшее время в городе.

«Важны меры, предпринятые городскими властями по изучению общественного мнения, освещению конкретных шагов в СМИ, получение обратной связи от предприятий и от жителей города. Нужно больше проводить подобных мероприятий, направленных на разъяснительную работу, обрабатывать предложения горожан. Меня как руководителя также волнует вопрос транспортного обслуживания горожан. Наше предприятие будет обеспечивать комфортную доставку служащих на свои рабочие места: гибкие варианты маршрутов, смещенный график работы», — указал депутат.

Кстати, ранее водитель трамвая из Барнаула предложил вариант движения на время реконструкции моста на Новом рынке.

С 1 февраля схема организации движения транспорта размещена в открытом доступе на официальном сайте города. Жители могут направлять свои предложения по организации дорожного движения и схеме общественного транспорта на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru. Также можно оставлять комментарии на портале Госуслуг через платформу обратной связи. Все предложения принимаются до 28 февраля.

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