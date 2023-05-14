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Жизнь

Самовар по цене трактора выставили на продажу в алтайском наукограде

Серебряный самовар выставили на продажу в Бийске.

Самовар.
Самовар.
Максим Стрелковский.

Его вес составляет 3,8 кг. Серебро 925 пробы. Форма - в виде яйца, угольный.

Рассчитан на кипячение трех литров воды, пишет "Бийский рабочий". Высота "кухонной утвари" составляет 41 сантиметров.

Цена вопроса - 650 тыс. рублей.

Между тем трактор популярной марки "Белорус" в наукограде продают за 680 тыс. рублей. Однако скорее всего, любителям антиквариата трактор не понадобится.

Ранее самый большой самовар на колесах в России приезжал на «Сибирскую Масленицу». Он известен своими размерами - 415 л чая, которым можно напоить до двух тысяч человек.. В Барнауле также есть свой самовар-гигант на 90 л. Он находится на территории храма Иоанна Богослова.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подарил высокопоставленным австрийским молодоженам тульский самовар.

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