Самовар по цене трактора выставили на продажу в алтайском наукограде

Его вес составляет 3,8 кг. Серебро 925 пробы. Форма - в виде яйца, угольный.

Рассчитан на кипячение трех литров воды, пишет "Бийский рабочий". Высота "кухонной утвари" составляет 41 сантиметров.

Цена вопроса - 650 тыс. рублей.

Между тем трактор популярной марки "Белорус" в наукограде продают за 680 тыс. рублей. Однако скорее всего, любителям антиквариата трактор не понадобится.

Ранее самый большой самовар на колесах в России приезжал на «Сибирскую Масленицу». Он известен своими размерами - 415 л чая, которым можно напоить до двух тысяч человек.. В Барнауле также есть свой самовар-гигант на 90 л. Он находится на территории храма Иоанна Богослова.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подарил высокопоставленным австрийским молодоженам тульский самовар.