Самую красивую корову выбрали в российском регионе

В России прошел конкурс красоты среди коров и быков.

Это произошло в Якутии, сообщает ЯСИА.

Пятимесячный теленок по кличке Мичийэ выбран победителем за необычную внешность, которую он получил в результате смешения якутской породы и герефорда.

Молодая коровка корова получила 40-литровый бидон для молока, который организаторы конкурса передадут ее хозяйке, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, как живет алтайская буренка Лобаня, которая могла бы заменить 33 коровы. Выдающийся результат: 14 тыс. литров молока дала одна корова под Барнаулом за 305 дней лактации в 2021 году.