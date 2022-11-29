29 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Самую красивую корову выбрали в российском регионе

В России прошел конкурс красоты среди коров и быков.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Это произошло в Якутии, сообщает ЯСИА.

Пятимесячный теленок по кличке Мичийэ выбран победителем за необычную внешность, которую он получил в результате смешения якутской породы и герефорда.

Молодая коровка корова получила 40-литровый бидон для молока, который организаторы конкурса передадут ее хозяйке, указывает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, как живет алтайская буренка Лобаня, которая могла бы заменить 33 коровы. Выдающийся результат: 14 тыс. литров молока дала одна корова под Барнаулом за 305 дней лактации в 2021 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость