Сбер провел на Алтае фестиваль «Манжерок Фест».

Сбер провел масштабный фестиваль «Манжерок Фест» в честь окончания зимнего горнолыжного сезона на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Гостями красочного мероприятия стали более 10 тысяч человек, причем праздник собрал гостей не только из Сибири, но и со всей страны.

Участники фестиваля увидели, каким современным благодаря Сберу стал обновлённый «Манжерок», и посмотрели шоу с участием Пелагеи, «Сопрано Турецкого» и алтайских артистов. Со сцены звучали национальные народные инструменты топшуур, икили, шоор и тюнгур, которые имитировали звуки животных и шум природы — рёв медведя, пение кукушки, шелест деревьев, журчание ручья. Участница из Якутии Олена Уутай продемонстрировала виртуозную игру на варгане, а алтайский музыкант Добрыня Сатин — горловое пение кай. Кстати, эта уникальная техника пения входит в список объектов нематериального культурного наследия Республики Алтай.

Выступление Пелагеи. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок». Выступление «Сопрано Турецкого». Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок». Участница из Якутии Олена Уутай продемонстрировала виртуозную игру на варгане. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок». Добрыня Сатин — горловое пение кай. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок». Выступление алтайских артистов. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок». Выступление алтайских артистов. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок». Выступление алтайских артистов. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок».

Гости «Манжерок Фест» услышали алтайские легенды и народные сказания и попробовали свои силы в национальных видах спорта. Игра тебек оказалась алтайским аналогом набивания мяча ногой в футболе. Только у местных жителей используется не мяч, а кусочек свинца, обёрнутый овечьим мехом. Игроки в камчы с помощью длинной плётки должны были сбить один за другим 12 деревянных столбиков. А желающие посоревноваться в армакчы — накинуть верёвку-аркан на столб, имитирующий голову лошади.

Желающие могли посоревноваться в армакчы — накинуть верёвку-аркан на столб , имитирующий голову лошади. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок».

Кульминацией фестиваля стало театрализованное гимнастическое шоу «Четыре сезона в месте силы». Ведь Манжерок — это удивительный край с заповедной природой и древней историей, где каждый сезон прекрасен по-своему. Неслучайно курорт спроектирован как всесезонный.

Для юных гостей «Манжерок фест» организовал встречу с любимыми героями мультфильмов: Чебурашка, Пух и Пятачок, Бельчонок Чинг, волк и заяц. Популярные мультперсонажи, плюшевые зверята и веселые скоморохи окунули в мир детства даже взрослых гостей праздника.

Популярные мультперсонажи , плюшевые зверята и веселые скоморохи окунули гостей фестиваля в мир детства. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок».

Курорт Сбера «Манжерок», ставший в первый апрельский день настоящей фестивальной площадкой, расположен у подножия горы Малая Синюха и тёплого Манжерокского озера. Живописное место находится в 380 м над уровнем моря, на 470-м км Чуйского Тракта и в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. С 2018 года благодаря инвестициям Сбера курорт начал обновляться и уже является одним из крупнейших всесезонных мест отдыха России.

Сегодня на «Манжероке» действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов. К услугам посетителей — 22 км горнолыжных трасс с дополнительным искусственным оснежением. Гостям курорта круглый год доступны различные активности. Зимой «Манжерок» привлекает сноубордистов и лыжников, в том числе профессиональных спортсменов, ведь именно в «Манжероке» с 2021 года проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту. А летом курорт становится центром притяжения для любителей пеших горных походов и велосипедистов-экстремалов. Именно здесь построен самый большой в России байк-парк общей протяжённостью более 13 км (включая самую сложную, «чёрную» трассу).

На «Манжероке» уже работает гостиница на 82 номера и ресторан, где можно попробовать национальные алтайские блюда. А в ближайшее время откроется новый пятизвёздочный отель на 304 номера. Его площадь — 51 тыс. кв. м, по форме он напоминает полумесяц. Гости отеля смогут посетить один из самых больших в России спа-комплексов площадью 4,8 тыс. кв. м.: в нём будет 5 бассейнов, 10 термальных зон, бани, сауны, кабинеты для массажа. В гостинице будет предусмотрен прокат горнолыжного оборудования и инфраструктура для делового туризма.

На «Манжероке» в ближайшее время откроется новый пятизвёздочный отель на 304 номера , напоминающий по форме полумесяц. Фото предоставлено пресс-службой Всесезонного курорта «Манжерок».

До конца 2023 года на территории курорта также появится 12 премиальных вилл, построенных из массива кедра, а также панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 м. На следующем этапе запланировано создание новых канатных дорог и горнолыжных трасс. В итоге общая протяжённость горнолыжных трасс достигнет 67 км, что сделает «Манжерок» одним из крупнейших горнолыжных курортов страны.