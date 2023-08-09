Сбежавшие из детдома подростки в Алтайском крае хотели встретиться с мамой

Подростки 13 и 16 лет сбежали из Бийского центра помощи детям 6 августа. Их нашли в Смоленском районе.

Как сообщает "Толк", дети хотели навестить маму старшего из них. Она лишена родительских прав.

Исчезновение подростков заметили после ужина - тогда была прогулка по территории центра, и ребята покинули территорию детдома.

Поиски организовали сразу же. Присоединились и волонтеры из "СпасАлтай22".

Дети, видимо испугавшись активного поиска, не решились вернуться сразу, предполагает директор учреждения.

Руководитель добавила, что старший мальчик добрый и спокойный, но при этом ведомый и привязан к матери. Он участник Юнармейского движения. Младший же более скрытный и вспыльчивый.

При это конфликтов у сбежавших детей не было - ни с воспитателями, ни с другими воспитанниками центра. Друзей в учреждении у них было много и, по словам директора, налаживать новые контакты подросткам удавалось легко.

Это первый случай самовольного ухода воспитанников за последние несколько лет, подчеркивают в министерстве образования Алтайского края.

Ранее два подростка сбежали из летнего лагеря на Алтае. Через четыре дня стало известно, что их нашли.