Два подростка сбежали из летнего лагеря на Алтае

О том, что идут поиски пропавших подростков в Республике Алтай, сообщает отделение Национального центра помощи детям по региону.

В среду, 19 июля, мальчики самовольно покинули лагерь."Беловодье" в Усть-Коксинском районе. Спустя некоторое время подростков заметили около села Синий Яр. Они направлялись в село Усть-Кан.

Сейчас их место положение неизвестно.

Без вести пропавшими считают 11-летнего Николая Сальникова и 15-летнего Богдана Кошарова.

На момент исчезновения Богдан Кошаров был одет в темную одежду, а Николай Сальников в синюю футболку и серые шорты.

Всех, кто знает, где могут находиться подростки просьба сообщить по телефонам: 102, 112, 8(800)700-56-76, 8963511-15-43 или 8913691-49-33.

Ранее в Европе найден пятилетний ребенок, который пропал после разрушительного землетрясения в Турции.