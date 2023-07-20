Два подростка сбежали из летнего лагеря на Алтае

В среду, 19 июля, мальчики самовольно покинули лагерь."Беловодье" в Усть-Коксинском районе. Спустя некоторое время подростков заметили около села Синий Яр. Они направлялись в село Усть-Кан.
Сейчас их место положение неизвестно.
Без вести пропавшими считают 11-летнего Николая Сальникова и 15-летнего Богдана Кошарова.
На момент исчезновения Богдан Кошаров был одет в темную одежду, а Николай Сальников в синюю футболку и серые шорты.
Всех, кто знает, где могут находиться подростки просьба сообщить по телефонам: 102, 112, 8(800)700-56-76, 8963511-15-43 или 8913691-49-33.
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