Altapress.ru рассказывает о странных, интересных и необычных праздниках, которые отмечают в мире 28 июня.

1. День карусельной лошадки. Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни катался на карусели и наверняка помнит то ощущение, когда деревянная лошадка мчит нас по кругу - навстречу ветру и мечтам. Считается, что изобретателем классического карусельного механизма был Томас Брэдшоу, представивший свое Изобретение в 1861 году. В наши дни карусельная лошадка имеет собственный праздник, который отмечается каждый год 28 июня.

2. Счастливый день сердечных объятий. Официально основателем этого необычного и чрезвычайного милого праздника стал супер-счастливый французский бульдог Арчи Бриндлтон, который больше всего на свете любил обнимашки.

Объятия. Пара СС0

3. Международный день пирсинга. Праздник направлен на повышение осведомленности общества о культуре и нормах безопасности пирсинга тела. Его дата приурочена к годовщине рождения создателя технологии косметического пирсинга Джима Уорда.

4. День молочного шоколада. Один из самых любимых и «вкусных» праздник. Считается, что молочный шоколад был создан в Германии, в середине девятнадцатого века, при поддержке основателя шоколадной компании Nestlé.

Шоколад. Открытые источники.

5. День числа Тау. Неофициальный праздник числа Тау, которое, по мнению некоторых ученых, должно стать заменой знаменитого числа Пи. Данная теория пока еще не сумела получить широкого признания в мировом научном сообществе.

6. Международный день социального бизнеса. Отмечается ежегодно с 2010 года. Профессиональный праздник объединяет сотрудников общественных организаций, представителей власти и социальных предпринимателей, неравнодушных к проблеме общества.

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