Счастливый финал получил самый известный в СМИ Барнаула пандус для инвалидов

Пандус на пересечении Никитина и Красноармейского снова как новенький, словно и не участвовал в «смертельном» для себя происшествии.

Пандус на оживленном перекрестке появился только в ноябре 2022 года и судьба у него сложилась нелегкая.

За свое короткое существование именно эта конструкция попадала в заголовки altapress.ru уже несколько раз.

Сперва дорожники просто забыли про нее — спустя всего месяц после установки. В итоге в декабре толстый слой снега скрыл под собой площадку и сделал ее бесполезной для людей с колясками.

Пандусы в Барнауле на ул. Никитина. Предоставлено altapress.ru.

Не прошло и трех месяцев, как 14 марта конструкция стала участником ДТП.

Погнутый пандус. Altapress.ru

Поручни пандуса после столкновения с автомобилем завернуло винтом. И следующие два дня люди, которым это было необходимо, не могли воспользоваться помощником.

И вот, наконец, счастливый финал — поручни выправили, будто и не было аварии.

Починили пандус на Никитина-Красноармейского. Altapress.ru Починили пандус на Никитина-Красноармейского. Altapress.ru Починили пандус на Никитина-Красноармейского. Altapress.ru

Однако непонятно, как долго главный создатель новостей перекрестка простоит без новых происшествий.