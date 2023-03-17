Счастливый финал получил самый известный в СМИ Барнаула пандус для инвалидов

Пандус на оживленном перекрестке появился только в ноябре 2022 года и судьба у него сложилась нелегкая.
За свое короткое существование именно эта конструкция попадала в заголовки altapress.ru уже несколько раз.
Сперва дорожники просто забыли про нее — спустя всего месяц после установки. В итоге в декабре толстый слой снега скрыл под собой площадку и сделал ее бесполезной для людей с колясками.
Не прошло и трех месяцев, как 14 марта конструкция стала участником ДТП.
Поручни пандуса после столкновения с автомобилем завернуло винтом. И следующие два дня люди, которым это было необходимо, не могли воспользоваться помощником.
И вот, наконец, счастливый финал — поручни выправили, будто и не было аварии.
Однако непонятно, как долго главный создатель новостей перекрестка простоит без новых происшествий.