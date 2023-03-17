17 марта
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Жизнь

Счастливый финал получил самый известный в СМИ Барнаула пандус для инвалидов

Пандус на пересечении Никитина и Красноармейского снова как новенький, словно и не участвовал в «смертельном» для себя происшествии.

Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Altapress.ru

Пандус на оживленном перекрестке появился только в ноябре 2022 года и судьба у него сложилась нелегкая.

За свое короткое существование именно эта конструкция попадала в заголовки altapress.ru уже несколько раз.

Сперва дорожники просто забыли про нее — спустя всего месяц после установки. В итоге в декабре толстый слой снега скрыл под собой площадку и сделал ее бесполезной для людей с колясками.

Пандусы в Барнауле на ул. Никитина.
Пандусы в Барнауле на ул. Никитина.
Предоставлено altapress.ru.

Не прошло и трех месяцев, как 14 марта конструкция стала участником ДТП.

Погнутый пандус.
Погнутый пандус.
Altapress.ru

Поручни пандуса после столкновения с автомобилем завернуло винтом. И следующие два дня люди, которым это было необходимо, не могли воспользоваться помощником.

И вот, наконец, счастливый финал — поручни выправили, будто и не было аварии.

Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Altapress.ru
Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Altapress.ru
Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Починили пандус на Никитина-Красноармейского.
Altapress.ru

Однако непонятно, как долго главный создатель новостей перекрестка простоит без новых происшествий.

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