11 октября в Барнауле с аншлагом прошел концерт группы «Нервы». Видео с концерта выкладывали многие барнаульцы, официальный аккаунт группы рок-группы и самого клуба.

Судя по видео, масками любители музыки не пользовались, а о дистанции в забитом зале клуба речи и не шло.

В группе Barnaul22 комментаторы разделились на тех, кто уверен, что молодежь не остановит ничего, другие же упрекают посетителей бара.

«Естественный отбор всех отберет и переберет! В поликлиниках и общественном транспорте народу не меньше. Так хоть будут на больничном лежать, кого не пронесет, и вспоминать концерт любимой группы», — считает одна из подписчиц.

Массовые мероприятия в Алтайском крае не запрещены, но в публичных местах с большим скоплением людей санитарные власти рекомендуют носить маску и держать дистанцию.

«Поймите, что людям за такое время просто надоело (мягко говоря) жить под таким давлением», — написала под постом одна участница обсуждения.

«Даже если ты молод и полон сил, шанс того, что корона, как минимум, хорошенько по тебе проедется, все равно есть. Так что на самом деле от толкания в клубах стоило бы воздержаться. Потому что может выйти вот так: сегодня стоишь в очереди в клуб, а завтра в очереди в диагностический», — прокомментировали в Telegram-канале «Алтайские крайности».

Несмотря на взрывной рост заболеваемости коронавирусом и коллапс системы здравоохранения, власти Алтайского края не принимают радикальных ограничительных мер.