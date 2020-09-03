Секретный соглядатай посадил на 4 года «инвалида-свидетеля Иегова» и его побратима

В Кемеровской области двоим последователям «Свидетелей Иеговы» (экстремисткая организация) назначили по четыре года колонии общего режима, сообщает « Медиазона ».

Жителей города Березовский Сергея Бритвина и Вадима Левчука, инвалида второй группы, признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации.

Обоих приговорили к 4 годам в колонии общего режима. При этом прокуратура требовала назначить по 6,5 лет заключения.

«В Европейской ассоциации „Свидетелей Иеговы“ сообщили, что верующие подверглись преследованию из-за участия в богослужениях», — отмечает издание.

Мужчин отправили под арест в июле 2018 года — в СИЗО они провели 521 день, в конце 2019 года их отпустили под домашний арест.

Примечательно, что поводом стали показания секретного свидетеля. Жена Бритвина рассказывала, что силовики выбили стекла и начали штурмовать квартиру с балкона, несмотря на открытую дверь.

Ранее в Горно-Алтайске суд отобрал здание у «Свидетелей Иеговы» и отдал государству. А вот в Бийске верующие не отдали властям недвижимость и успели пожертвовать ее в Швецию.