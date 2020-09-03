Секретный соглядатай посадил на 4 года «инвалида-свидетеля Иегова» и его побратима

Жителей города Березовский Сергея Бритвина и Вадима Левчука, инвалида второй группы, признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации.
Обоих приговорили к 4 годам в колонии общего режима. При этом прокуратура требовала назначить по 6,5 лет заключения.
«В Европейской ассоциации „Свидетелей Иеговы“ сообщили, что верующие подверглись преследованию из-за участия в богослужениях», — отмечает издание.
Мужчин отправили под арест в июле 2018 года — в СИЗО они провели 521 день, в конце 2019 года их отпустили под домашний арест.
Примечательно, что поводом стали показания секретного свидетеля. Жена Бритвина рассказывала, что силовики выбили стекла и начали штурмовать квартиру с балкона, несмотря на открытую дверь.
Ранее в Горно-Алтайске суд отобрал здание у «Свидетелей Иеговы» и отдал государству. А вот в Бийске верующие не отдали властям недвижимость и успели пожертвовать ее в Швецию.
20 апреля 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.
Штаб-квартира международной религиозной организации находится в Нью-Йорке. Приверженцев обвиняют в пренебрежительном отношении к жизни из-за отказа от медицинских операций и переливания крови.