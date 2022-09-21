Секс для россиян стал лучшим способом борьбы с осенней хандрой

Для россиян интим стал лучшим способом борьбы с осенней хандрой, пишут «Известия». Проводилось соответствующее исследование.

Для 54% опрошенных секс стал самым простым способом поднять настроение. Нюанс — интим с любимым человеком.

На втором месте — покупки в торговых центрах. Россияне несказанно рады приобретению новой ювелирной вещи. А также — товарам для дома, новым электронным устройствам.

В почете у россиян — покупки товаров со скидкой.

Ранее барнаульский психолог объяснил, почему осенью так хочется поныть и что с этим делать. Спать следует около восьми часов, а питаться — не менее трех раз в день. Нужно чаще встречаться с друзьями.