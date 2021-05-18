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Жизнь

Прокурор Алтайского края увеличил свой годовой доход

Прокурор Алтайского края Александр Руднев в 2020 году заработал 4,1 млн рублей, говорится в опубликованных на сайте ведомства декларациях. По итогам 2019 года доход главы краевой прокуратуры составлял 3,7 млн рублей.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев.
Прокурор Алтайского края Александр Руднев.
Прокуратура Алтайского края.

В собственности у Руднева 1/14 доли земельного участка площадью 626 тыс. кв. м, в пользовании квартира 125 кв. м.

У самого прокурора автомобиля нет, зато есть у супруги — Lexus RX450. Также за ней в собственности нежилое помещение площадью 16,7 кв. м.

Годовой доход жены не указан, как и в прошлом году.

Первый заместитель прокурора Александр Фомин задекларировал 3,5 млн рублей, замы Петр Новиков — 3,3 млн рублей, Вячеслав Шипиев — 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию.

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