Прокурор Алтайского края увеличил свой годовой доход

В собственности у Руднева 1/14 доли земельного участка площадью 626 тыс. кв. м, в пользовании квартира 125 кв. м.
У самого прокурора автомобиля нет, зато есть у супруги — Lexus RX450. Также за ней в собственности нежилое помещение площадью 16,7 кв. м.
Годовой доход жены не указан, как и в прошлом году.
Первый заместитель прокурора Александр Фомин задекларировал 3,5 млн рублей, замы Петр Новиков — 3,3 млн рублей, Вячеслав Шипиев — 2,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию.