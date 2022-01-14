Сельчанка на Алтае засудила соседку за оскорбление в чате села в WhatsApp

Жительница села Чендек, что в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, не оставила безнаказанным оскорбления в свою сторону. Женщину задели высказывания односельчанки в общем чате поселения.

Как сообщила региональная прокуратура, местные жители общались в WhatsApp в группе «Чендекское сельское поселение». Одна из участниц написала некую оскорбительную информацию, унижающую честь и достоинство другой сельчанки.

Обвиняемая пояснила, что писала это «для общего сведения, ввиду сложившихся между ними неприязненными отношениями».

Однако в сообщениях усмотрели оскорбления (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ) и признали сельчанку виновной. Ей назначили выплатить 5 тыс. рублей в качестве административного штрафа.

Ранее altapress.ru поговорил с психологом о том, как не поубивать друг друга в родительском чате.