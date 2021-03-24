Чистилище. Барнаульский психолог рассказала, как не поубивать друг друга в родительском чате

Впереди конец учебного года — итоговые отметки, экзамены, выпускные, чаепития. Сами по себе события волнительные, а каково их организовывать, да еще и дистанционно? Психолог Елена Ахмерова рассказала altapress.ru, почему мамы и папы начинают сходить с ума в школьных чатах и как всех помирить, не нарвавшись на драку в реальной жизни.

Конфликты в родительских чатах развиваются нешуточные. Так, в прошлом году после неосторожных реплик в переписке был избит волгоградец Роман Гребенюк, в одиночку воспитывавший ребенка. Он умер в реанимации, школьница осталась сиротой. В Петербурге произошла массовая драка родителей со стрельбой.

После этих случаев профсоюз учителей России предложил запретить родительские чаты в мессенджерах и организовать их на модерируемых площадках. В Алтайском крае предложили создать кодекс поведения — уже для защиты учителей от родителей.

Почему родители «звереют»

— Одной причины, по которой родители в чатах сходят с ума, нет. Это слоеный пирог, если хотите, эмоциональный коктейль.

Порой люди очень остро реагируют, когда им предлагают создать чат, говорят: «Ой, нет, у меня их и так много». Среднестатистический родитель с одним ребенком состоит как минимум в двух-трех чатах — это не считая личных и рабочих. Помимо этого, он сидит в соцсетях. Получается насыщенная онлайн-жизнь, от которой человек не отдыхает. Нет информационной гигиены. От этого нарастает напряжение.

Приложения. pixabay.

Это напряжение показывает невротизацию нашего общества. В таком состоянии конфликты вспыхивают как спичка. Все усугубляется тем, что интернет обезличивает: мы не видим эмоции собеседника и часто вкладываем в его сообщение свое состояние. Нам может просто показаться: «Не точку поставили, а многоточие. И смайлик грубый — ничего себе!» Такие недопонимания возникают еще и потому, что нет общепринятого интернет-этикета.

Плюс на все это накладываются личные проблемы людей на работе, в семье. Если собеседник на взводе, он легко реагирует на мелочи.

У чатов есть свой биоритм. Сезонное обострение «решить здесь и сейчас» происходит перед 1 сентября, Новым годом, 23 февраля, 8 Марта и в конце учебного года. Все это важно учитывать и не принимать близко к сердцу.

И до создания чатов, конечно, возникали конфликты. Но их было легче пережить: ребенок рассказал, родитель себе накрутил, но, прежде чем встретиться и поговорить с обидчиком, у него было время подумать и остыть.

Родительский чат. pikabu.

А в онлайне мы сами все время себя подогреваем перечитыванием диалогов. Прежде чем встретиться, успеем перемусолить каждое слово и оскорбиться на всю жизнь.

Должен ли учитель находиться в чате

— Учителя и так перегружены работой. Плюс каждое слово, сказанное ими в публичном пространстве, может использоваться против них, дать повод для жалоб. Чаще не из-за того, что учитель что-то не то сказал, а из-за неадекватности слышащего.

Собрать чат общих вопросов, где учитель может сразу всех обо всем информировать, полезно. Это поможет сэкономить время. А чат для организации праздников, ремонта и выбора подарков ему не нужен. Этим должны заниматься родители.

В таких чатах необходима психогигиена. Это как убрать сорняк — вырвать, чтобы он не распространился на грядке. Если люди видят безнаказанное поведение, они начинают считать, что так и нужно, и срываются.

Елена Ахмерова. Страница Елены Ахмеровой в VK.

Лучшее решение — назначить модератора, который будет иметь право делать замечания и временно удалять нарушителей. Он сразу должен обозначить свою миссию: «Моя цель — не ругать, а помогать. Я хочу, чтобы наше общение было доброжелательным и продуктивным. Помните, что мы собрались, чтобы оперативно решать вопросы и слышать мнение друг друга».

В этом случае модератор будет не надзирателем, а помощником и координатором, тем, кто может прервать конфликт. Однако помните, что если человек берет на себя функцию примирителя, то сам рискует стать жертвой травли.

Выбирать модератора нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы это был негласный авторитет, возможно, кто-то из родительского комитета. Я знакома с такой ситуацией, когда «лидер», организовавший чат, сам оказался эмоционально неуравновешенным человеком. Во время обсуждения ремонта он удалил чат, потому что его предложение не поддержали единогласно.

Это смешная ситуация. А вот когда конфликты не кончаются, удалить чат — действительно хороший способ прервать ссоры и начать все с чистого листа. Главное, создав новую беседу, сразу обозначить правила.

Родительский чат. pikabu.

Какие рамки нужны

— Модератор или учитель должен сразу ввести правила. Определить и озвучить цель чата, попросить отвечать только по существу и не заваливать всех открытками и посторонними вопросами. Будет флуд или нет, также во многом зависит от правильной постановки вопроса. К примеру, нужно писать не «все ли придут сегодня?», а «отпишитесь только те, кто не придет».

Можно предложить еще такие правила: 1. Не отправлять сообщения раньше 7:00 и позже 22:00. 2. Соблюдать гигиену общения — нет флуду, неуважению, переходу на личности. 3. Не отправлять каждое слово отдельным сообщением. 4. Внимательно читать чат и избегать повтора вопросов, предложений и т. д. 5. Нет голосовым сообщениям — не всем удобно слушать, а еще, когда мы их проигрываем, можем заражаться настроением говорящего. Это никому не нужно. 7. Писать грамотно — ошибки могут раздражать и возмущать.

Чатов без модераторов и правил стоит опасаться.

Телефон. unsplash.com

Как осторожно указать , что ваши личные границы нарушают , и не влезть в конфликт

— Главное — не вовлекаться в конфликт. Если ссоры как таковой нет, но вы чувствуете нарушение личных границ, можно ответить так: «Я сделаю вид, что этого не читала. Пожалуйста, удалите сообщение, потому что у нас так не принято общаться».

Или: «Я прошу вас удалить это сообщение, потому что такое общение в нашем чате неприемлемо». Важно подчеркнуть, что это именно общие правила, а не «Да как ты смеешь со мной так разговаривать?!»

Также не стоит играть в учителя и писать: «Не матерись». Нужно не поучать, а быть дипломатичным: «У нас так не принято общаться», «Давайте не применять ненормативную лексику».

Чтобы не вовлекать в конфликт все больше и больше людей, нужно перенести беседу в личные сообщения. Написать: «Мне были неприятны ваши слова. Давайте решим это и не будем втягивать других. Можете лично сказать, что вам не нравится, чтобы никому не мешать».

Родительский чат. pikabu.

К общению в личных сообщениях может побуждать модератор, предложить одной и другой стороне встретиться и решить вопрос вместе с учителем.

Вот еще несколько советов , которые помогут не раздражаться и не входить в конфликт: 1. Просматривайте чат, когда у вас есть на это время и только когда вы отдохнувшие, в добром расположении духа. 2. Отключите уведомления и автоматическую загрузку файлов, чтобы они вам не мешали. 3. Если вы прочитали сообщение, которое вас задело, не отвечайте сразу. Отложите телефон, отвлекитесь, а потом перечитайте и сформулируйте короткий ответ. Куй железо, когда остынет. 4. Прежде чем вступать в конфликт или мирить кого-либо, спросите себя, зачем вам это нужно. Чего вы добьетесь?

Диалог. altapress.ru

Помните, для чего вы пришли в чат, — выступать в интересах своего ребенка. Важно спросить себя, что вы хотите для него. Конфликт точно не улучшит ничьи отношения.

Мне грубят или угрожают в родительском чате — что делать?

— Если все совсем плохо, нужно помнить, что вы вообще не обязаны быть частью какого-то чата. Всегда можно выйти из него и быть в курсе всего самого важного. У школьного руководства и классного руководителя всегда есть номер вашего телефона — без связи не останетесь.

Агрессивные люди неизбежно встречаются. Просто нужно следить за своими реакциями. Важно понимать, что их поведение не имеет к вам отношения. Если человек так бурно реагирует, значит, у него есть проблемы в жизни и он их не выдерживает. Счастливые люди не ругаются.

Если вам угрожают, напишите провокатору развернутое личное сообщение, используя его фразы: «Я правильно понимаю, что вы хотели сказать то-то». Или: «Я вижу, что вы заботитесь о своем ребенке и то-то». Не вступайте в конфликт.

Телефон. СМС. СС0

Важно писать по делу и без эмоций. Если вы не будете подливать масла в огонь, человек на своей энергии долго не продержится, потому что в конфликте не бывает одного участника.

Можно зайти на сайт «Травлинет.рф» и прочитать подробные рекомендации. Обратиться в службу примирения — они есть в некоторых барнаульских школах. В крайнем случае не забывайте о школьной администрации, полиции, суде. Угрозы без санкций не останутся.

Статья 5.61 КоАП РФ: оскорбление, выраженное в неприличной форме, влечет штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Статья 282 УК РФ: наказываются действия и насильственные угрозы, возбуждающие ненависть, вражду и унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии и принадлежности к социальной группе. Они влекут штраф от 300 до 600 тыс. рублей или принудительные работы от 2 до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью. Или даже лишение свободы от 3 до 6 лет.

Решетка. Анна Зайкова

А нужны ли чаты?

— В младших классах, возможно, чаты и нужны. А со средней школы ребята уже сами могут о себе позаботиться.

Не забывайте, что детей нужно приучать к самостоятельности. Ведь зачастую беседы превращаются в напоминалки. Ребенок не записывает домашние задания, потому что знает: мама всегда спросит, что задали, у других родителей. Так мы сами не даем детям учиться брать на себя ответственность.

Школьный дневник

К тому же помните, что в беседах очень много воды. Иногда учителю лучше просто передать записку через ученика.

Мы так привыкли к чатам и иллюзии контроля, что не знаем, как жить без них. А ничего не будет, мир не рухнет. Станет только спокойнее, будет меньше каналов, куда можно безответственно сливать свои эмоции и загружать ими других людей.