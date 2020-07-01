Село окопали двойным рвом, чтобы остановить распространение коронавируса

В Бурятии глубокими траншеями окружили село Шулуты, которое находится на карантине, рассказала в своем Facebook пресс-секретарь администрации Тункинского района республики.

Такое решение принял глава районного оперштаба по коронавирусу — вокруг населенного пункта сделали двойную глубокую опашку.

«Двойные траншеи, по сути, достаточно глубокие двойные рвы, окружили село почти замкнутым кольцом», — написала в соцсети Дора Хамаганова.

Также она разъяснила, для чего это сделали. По ее словам, село Шулуты — это практически стратегическая точка, через которую въезжают в нацпарк «Тункинский» на границе с Иркутской областью.

«Это экстремальный „старт“ для некоторых автолюбителей во всю Тункинскую долину. Ночью автолюбители опасного экстрима пытались прорваться в село, где сейчас бушует COVID-19», — отметила Хамаганова.

Село в Бурятии окружили двойным рвом из-за коронавируса. facebook.com/dora.khamaganova.

Как отмечает «Сибирь.Реалии», в селе с населением 440 человек зафиксировали 25 случаев заражения, еще 133 человека входят в число контактных лиц. Вирус принесли в село участники шаманского обряда.

Хамаганова подчеркнула, что туристы рискуют своим здоровьем, проезжая через зараженное село, и становятся бессимптомными носителями. Поэтому решили «пресечь это „броуновское движение“ на автомашинах».

Примечательно, что изначально пропахали одну полосу вокруг села, однако это не остановило любителей активного отдыха, которые пытались проехать через ров.

«Когда пропахали во второй раз, этот автомобильный хаос прекратился», — добавила Хамаганова.

Ранее стало известно, что коронавирус проник в законодательную власть Республики Алтай. Также зараженных выявили среди членов избирательных комиссий в Алтайском крае.