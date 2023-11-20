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Жизнь

Сельским ветеринарам региона понадобился перламутровый премиум-внедорожник

КГБУ в Павловском районе заявили о закупке внедорожника Haval Dargo или его эквивалента за 3,4 млн рублей.

Врач, медицина, ветеринар.
Врач, медицина, ветеринар.
СС0

Как сообщает "Инцидент Барнаул", КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Павловскому району" уже разместили контракт на сайте госзакупок, к которому предъявляют высокие требования.

Объявление о закупке транспорта опубликовали 17 ноября. Начальная цена контракта 3482500 рублей. Однако, в техническом задании не указан год выпуска автомобиля.

Но прописаны иные многочисленные требования. Так КГБУ запрашивает автомобиль пятидверный полноприводный универсал комплектации "премиум", в цвете "благородный агат" (белый перламутр), с сидениями из натуральной кожи и т. д.

Прием заявок продолжается до 24 ноября.

Ранее мы рассказывали, что рост продаж автомобилей с пробегом в России остановился.

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