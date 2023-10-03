3 октября
﻿
Жизнь

Семь тысяч тяжких преступлений. Как меняется криминальная ситуация в Алтайском крае

Республика Алтай стала лидером Сибирского федерального округа (СФО) по раскрываемости преступлений в январе-августе 2023 года. Алтайский край подобными достижениями похвастаться не может, зато количество тяжких преступлений в крае выросло не так сильно, как в республике. Подробности — в материале altapress.ru.

Преступность.
Преступность.
СС0

Криминогенность снизилась

Общее количество зарегистрированных в Сибири преступлений за восемь месяцев текущего года снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022. Спад преступности наблюдался во всех регионах СФО, кроме Омской и Томской области, а также Красноярского края:

  • Республика Тыва: -19%;
  • Кузбасс: -7,9%;
  • Республика Алтай: -4,3%;
  • Иркутская область: -3,9%;
  • Республика Хакасия: -3,2%;
  • Алтайский край: -3%;
  • Новосибирская область: -2%;
  • Омская область: +5,1%;
  • Томская область: +5,7%;
  • Красноярский край: +8,4%.

При этом средняя раскрываемость по округу составила 55,8%. Лидером по этому показателю стала Республика Алтай, где раскрыто 79,6% преступлений. Алтайский край занял восьмое место с результатом 54,9%. Единственным регионом, где было раскрыто меньше половины преступлений, оказалась Новосибирская область — 48,5%.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Тяжких преступлений стало больше

Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных в январе-августе преступлений, количество тяжких и особо тяжких в Сибири серьезно увеличилось — на 11,9%. Оно росло во всех регионах, кроме, как ни странно, Тывы, которая традиционно считается одним из лидером России по количеству убийств на 100 тыс. жителей:

  • Новосибирская область: +23,2%;
  • Томская область: +19,5%;
  • Красноярский край: +19,3%;
  • Омская область: +14,2%;
  • Республика Алтай: +9%;
  • Кузбасс: +7,4%;
  • Республика Хакасия: +5,6%;
  • Алтайский край: +4,1%;
  • Иркутская область: +3,9%;
  • Республика Тыва: -7,6%.

Что касается раскрываемости, то в сегменте тяжких преступлений самые высокие показатели зафиксированы в республиках Алтай (77,5%) и Тыва (73,5%). Омской области удалось дотянуть до 50,4%. В остальных регионах СФО не раскрывается и половины тяжких преступлений. В Алтайском крае раскрываемость составляет 46,7%, в среднем по округу — 48,3%.

Всего в Алтайском крае за восемь месяцев зарегистрировано 25 706 преступлений, 7 256 из них (28,2%) относятся к категории тяжких и особо тяжких. В Республике Алтай зарегистрировано 3 111 преступлений, из них тяжких и особо тяжких — 803, то есть 25,8%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость