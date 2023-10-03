Семь тысяч тяжких преступлений. Как меняется криминальная ситуация в Алтайском крае

Криминогенность снизилась
Общее количество зарегистрированных в Сибири преступлений за восемь месяцев текущего года снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022. Спад преступности наблюдался во всех регионах СФО, кроме Омской и Томской области, а также Красноярского края:
- Республика Тыва: -19%;
- Кузбасс: -7,9%;
- Республика Алтай: -4,3%;
- Иркутская область: -3,9%;
- Республика Хакасия: -3,2%;
- Алтайский край: -3%;
- Новосибирская область: -2%;
- Омская область: +5,1%;
- Томская область: +5,7%;
- Красноярский край: +8,4%.
При этом средняя раскрываемость по округу составила 55,8%. Лидером по этому показателю стала Республика Алтай, где раскрыто 79,6% преступлений. Алтайский край занял восьмое место с результатом 54,9%. Единственным регионом, где было раскрыто меньше половины преступлений, оказалась Новосибирская область — 48,5%.
Тяжких преступлений стало больше
Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных в январе-августе преступлений, количество тяжких и особо тяжких в Сибири серьезно увеличилось — на 11,9%. Оно росло во всех регионах, кроме, как ни странно, Тывы, которая традиционно считается одним из лидером России по количеству убийств на 100 тыс. жителей:
- Новосибирская область: +23,2%;
- Томская область: +19,5%;
- Красноярский край: +19,3%;
- Омская область: +14,2%;
- Республика Алтай: +9%;
- Кузбасс: +7,4%;
- Республика Хакасия: +5,6%;
- Алтайский край: +4,1%;
- Иркутская область: +3,9%;
- Республика Тыва: -7,6%.
Что касается раскрываемости, то в сегменте тяжких преступлений самые высокие показатели зафиксированы в республиках Алтай (77,5%) и Тыва (73,5%). Омской области удалось дотянуть до 50,4%. В остальных регионах СФО не раскрывается и половины тяжких преступлений. В Алтайском крае раскрываемость составляет 46,7%, в среднем по округу — 48,3%.
Всего в Алтайском крае за восемь месяцев зарегистрировано 25 706 преступлений, 7 256 из них (28,2%) относятся к категории тяжких и особо тяжких. В Республике Алтай зарегистрировано 3 111 преступлений, из них тяжких и особо тяжких — 803, то есть 25,8%.