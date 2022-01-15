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Жизнь

Семилетняя россиянка заработала за 2021 год свыше 2 млрд рублей

Forbes включил семилетнюю россиянку Анастасию Радзинскую в топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.

Видеохостинг YouTube.
Видеохостинг YouTube.
pixabay.com.

Девочка оказалась на шестом месте в списке благодаря своему каналу Like Nastya.

Так, заработок уроженки Краснодарского края за 2021 год составил $28 млн (порядка 2 млрд 72 млн рублей).

Девочка была включена в этот рейтинг уже в третий раз. В 2020 году она заняла седьмое место.

За год Радзинская увеличила свой доход на $10 млн. С тех пор число подписчиков ее канала выросло до 87,5 млн.

Блогерша продала свои старые видео Spotter, одному из крупнейших независимых владельцев контента на YouTube. При этом она сохранила возможность владения своими новыми видео на хостинге, пишет Газета.Ru. Также ребенок вместе со своими корпоративными менеджерами развивала продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.

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