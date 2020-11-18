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Жизнь

Семья покончившего с собой миллиардера Босова из Барнаула делит его угольный бизнес

Семья погибшего 52-летнего бизнесмена Дмитрия Босова делит его «угольное» наследство в суде, пишет Mash. Состояния предпринимателя оценивается в 1,1 млрд долларов.

Доллары.
Доллары.
СС0

Его вдова Катерина Босова пошла к нотариусу, чтобы получить свою половину состояния. Основной актив — группа компаний «Аллтек», занимающаяся добычей угля, газа и строительством.

«На доли в уставном капитале „Аллтек“ до странного очень быстро были наложены обеспечительные меры», — цитирует источник адвоката Сергея Жорина.

В августе вдова получила 43% процента компании (половину от доли мужа — 86,5%), а потом возник отец Босова, который обратился в суд с требованием отменить раздел имущества.

Ситуацию осложняет и то, что у погибшего миллиардера пятеро детей.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о доведении до самоубийства Дмитрия Босова будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Тело совладельца угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» с огнестрельным ранением головы обнаружили 6 мая в доме бизнесмена в подмосковном поселке Усово.

Дмитрий Босов родился в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл». Мать работала преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.

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