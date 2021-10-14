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Жизнь

Сенатор Карлин поручил наградить медалями двух отважных школьников

По инициативе сенатора от Алтайского края Александра Карлина 15-летний Матвей Лемп и 14-летний Артем Титов из Смоленского района получат медали Совета Федерации «За проявленное мужество», сообщает официальный сайт края.

На реке Песчаная.
На реке Песчаная.
altai-krai.sledcom.ru

В Совет Федерации поступило 180 представлений к награждению, из которых комиссия выбрала 106 человек. Среди них оказались и двое алтайских школьников. Их кандидатуры представил Александр Карлин.

Матвей и Артем спасли тонущих детей. Во время отдыха на реке Песчаной они увидели, как купавшиеся неподалеку пятеро детей 8−11 лет заплыли на глубину, упали с надувной игрушки и стали тонуть.

На помощь им пыталась прийти бабушка двоих из детей, но в панике они стали цепляться за нее, не давая вынырнуть.

В этой опасной ситуации школьники, пришедшие на помощь, действовали слаженно и решительно. Матвей подныривал, выхватывал детей из воды и передавал Артему, который выносил их из глубины на мель.

В последнюю очередь они подплыли к уже потерявшей силы женщине и вытащили ее на берег.

Благодаря решительности ребят были спасены шесть человек.

Церемония награждения пройдет в заочном формате.

Ранее Александр Карлин наградил тружеников Алтайского края.

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