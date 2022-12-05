Сенатор Совфеда допустил ограничения для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

По словам Клишаса, многие из уехавших продолжают работать в российских компаниях.
«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда? <…> Можем», — заявил он.
Ограничения можно ввести в сфере транспортной безопасности, госслужбы и госсектора, считает сенатор. Чтобы сделать пребывание россиян за рубежом менее комфортным.
Ранее представитель Кремля заявил, что никакой информации о новых волнах мобилизации нет.
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