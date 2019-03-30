Сергей Дугин рассказал, как отремонтируют и что изменят в Нагорном парке и на набережной Оби

20 марта глава Барнаула Сергей Дугин вместе с замом и представителями «Горзеленхоза» посетил Нагорного парка и набережной на Оби и оценил, как они пережили зиму. По словам мэра, серьезных проблем на объектах нет, а вот небольшие недочеты все же нашлись. Их собираются устранить в ближайшее время, рассказал депутат Барнаульской Гордумы, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Евгений Носенко.

Как барнаульский туркластер пережил зиму

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

Надо понимать, что наши суровые природно-климатические условия не могут не сказываться на состоянии объектов. Лестница, поднимающаяся в парк от проспекта Социалистического, пережила уже две зимы. Видим, что на перилах местами есть проявления коррозии, частично отошла плитка. Все это поправимо — с установлением положительных температур на металлическое ограждение будет нанесено полимерное покрытие, деформированные участки плитки восстановят и приведут в соответствие.

Бригады «Горзеленхоза» уже начали проводить зачистку коррозийных участков, демонтируют поврежденную плитку, сообщает сайт города. В парке рабочие очищают аллеи от наледи.

Сергей Дугин дал указание на главной аллее обрезать деревья и высадить новые.

На второй лестницы со стороны набережной Дугин заметил, что прорезиненное покрытие находится в хорошем состоянии, как и террасные склоны — со временем грунт на них укрепится за счет специальной сетки и травяной растительности. На плитке на набережной и чугунном ограждении серьезных изъянов не выявили, пишет пресс-служба городской администрации.

Сергей Дугин,

мэр города:

Набережная в целом после зимы находится в хорошем состоянии. Надо привести в порядок опоры фонарей, сидения в зоне амфитеатра. Уже расставляем скамейки, вазоны, урны.

Новое место отдыха

В 2018 году в Нагорном парке несли полуразрушенное помещение конюшни. Эту территории собираются привести в порядок и создать новое место для отдыха барнаульцеы.

«Что горожане хотели бы видеть на этом месте, предложим обсудить Общественному совету по развитию туркластера. Достаточно большой участок получился, может, стоит его просто засеять газоном, где люди могли бы присесть, отдохнуть», — сказал Дугин.

Уборка города

По словам главы города, с 1 апреля в городе начнется традиционный месячник весенней санитарной очистки, возобновятся чистые четверги, на 19 апреля запланирован общегородской субботник.