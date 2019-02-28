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Жизнь

Сергей Дугин оказался «середнячком» в рейтинге образованности мэров России

Мэр Барнаула Сергей Дугин занял 53 место в рейтинге образованности глав городов-столиц субъектов России, сказано на сайте центра социальных инноваций «Черный куб».

Сергей Дугин.
Сергей Дугин.
Анна Зайкова, altapress.ru

В рейтинге участвовали 79 градоначальников страны (за исключением глав городов федерального значения и города Магас). Специалисты сравнивали мэров по нескольким критериям. Рассматривали первое образование, общее число высших образований, их своевременное получение. Кроме того, дополнительные баллы присуждали за «красный диплом», ученую степень и другие показатели.

Сергей Дугин занял 53 место в рейтинге. Известно, что барнаульский градоначальник в 1977—1983 годах учился в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». В 2003 году он получил дополнительное образование в Академии труда и социальных отношений в Москве по программе «Менеджмент в социальной сфере».

Первые три места в рейтинге глав городов-столиц субъектов России заняли Дмитрий Разумовский (Калуга), Сергей Карабасов (Рязань) и Таймураз Ахохов (Нальчик).

Напомним, 26 февраля на совещании с городскими чиновниками и коммунальщиками мэр Дугин упомянул, что в Барнауле 3128 многоэтажек. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прервал его и спросил, сколько людей в них проживают. После трехсекундного молчания Дугин сказал, что нужно умножить это число на три. «Почему на три?», — удивился Томенко. «Средняя численность семьи», — пояснил свою мысль градоначальник.

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