Сергей Зимний: чем стоить утеплиться 20 октября

Традиции Сергея Зимнего
Тем, у кого есть скотина или домашние животные, стоит знать, что этим утром нужно сначала покормить животных и только после этого приступать к завтраку людям. В таком случае они будут здоровыми, скотина принесет много пользы, а домашние питомцы — радости.
В этот день вполне можно ожидать самых первых заморозков, сильного понижения температуры.
Печь нужно растопить младшему члену семьи — всю зиму в доме тепло будет сохраняться.
Женщины в такой день надевают новые платки — голова не будет болеть. По той же причине нежелательно девушкам и женщинам сегодня выходить на улицу с непокрытой головой.
Подсчитывали запасы, а также готовили сани к зиме. Если данную примету перевести на современное время, то владельцам транспорта пора задумываться над тем, чтобы готовить его к зимнему периоду.
Девушки, которые хотели сохранить красоту и молодость как можно дольше, умывались кислым молоком.
Что нельзя делать 20 октября
- Работать с тестом, делать хлеб, блины, пироги или другую выпечку — к проблемам в денежном плане.
- Брать подарки от малознакомых людей и незнакомцев — через такие вещи могут быть переданы чужие проблемы и болезни.
- Жаловаться другим людям на свою жизнь, тяготы, горести, проблемы, здоровье — все станет еще хуже.
- Надевать чужие или сильно поношенные вещи — можно притянуть к себе неприятности.
- Отказываться от перспективных предложений — считается, что в этот день человека может поджидать удача в самых неожиданных местах.
- Ругаться с родственниками — конфликт окажется затяжным, в семейной жизни произойдет раскол.
Народные приметы на Сергея Зимнего
- Деревья еще не сбросили листву и нет снега — зима начнется не раньше 22 ноября.
- Снег выпал — зима будет ранней.
- Снег выпал ночью — долго не растает.
- Снег выпал днем — очень быстро растает.
- На дубе и березе еще много листьев — зима окажется холодной.
- Теплый и солнечный день — хорошая погода простоит еще три недели.
- Луна выглядит бледной — к морозу и снегу.
- Густой туман — к ненастью в ближайшие дни.