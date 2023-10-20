Сергей Зимний: чем стоить утеплиться 20 октября

Народный праздник назвали Сергеем Зимним, так как в Православной церкви походит память святых Сергия и Вакха, живших в III-IV веках, а по приметам с этого дня начинается зима.

Традиции Сергея Зимнего

Тем, у кого есть скотина или домашние животные, стоит знать, что этим утром нужно сначала покормить животных и только после этого приступать к завтраку людям. В таком случае они будут здоровыми, скотина принесет много пользы, а домашние питомцы — радости.

В этот день вполне можно ожидать самых первых заморозков, сильного понижения температуры.

Печь нужно растопить младшему члену семьи — всю зиму в доме тепло будет сохраняться.

Женщины в такой день надевают новые платки — голова не будет болеть. По той же причине нежелательно девушкам и женщинам сегодня выходить на улицу с непокрытой головой.

Подсчитывали запасы, а также готовили сани к зиме. Если данную примету перевести на современное время, то владельцам транспорта пора задумываться над тем, чтобы готовить его к зимнему периоду.

Девушки, которые хотели сохранить красоту и молодость как можно дольше, умывались кислым молоком.

Заморозки. Иней. СС0

Что нельзя делать 20 октября

Работать с тестом, делать хлеб, блины, пироги или другую выпечку — к проблемам в денежном плане.

Брать подарки от малознакомых людей и незнакомцев — через такие вещи могут быть переданы чужие проблемы и болезни.

Жаловаться другим людям на свою жизнь, тяготы, горести, проблемы, здоровье — все станет еще хуже.

Надевать чужие или сильно поношенные вещи — можно притянуть к себе неприятности.

Отказываться от перспективных предложений — считается, что в этот день человека может поджидать удача в самых неожиданных местах.

Ругаться с родственниками — конфликт окажется затяжным, в семейной жизни произойдет раскол.

Заморозки. Иней. СС0

Народные приметы на Сергея Зимнего

Деревья еще не сбросили листву и нет снега — зима начнется не раньше 22 ноября.

Снег выпал — зима будет ранней.

Снег выпал ночью — долго не растает.

Снег выпал днем — очень быстро растает.

На дубе и березе еще много листьев — зима окажется холодной.

Теплый и солнечный день — хорошая погода простоит еще три недели.

Луна выглядит бледной — к морозу и снегу.

Густой туман — к ненастью в ближайшие дни.

Источник.