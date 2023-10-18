Святая Харитина. Народные традиции 18 октября

Традиции Святой Харитины
На Руси к этому дню заканчивали работы в поле, саду и на огороде, приготовления к зиме, заготовки на зиму, потому приступали к рукоделиям. Женщины садились за ткацкие станки, начинали делать холсты.
Мужчины с этого дня приступали к изготовлению валенок — главной зимней обуви в старину.
Необходимо следить за погодой, одеваться так, чтобы не замерзнуть. По поверьям, в этот день повсюду бродит нечисть, которая вредит людям, насылает болезни, и простуду будет не так просто вылечить.
Отправляясь на свидание или встречу с человеком, который нравится, стоит надеть вещи красного цвета или хотя бы один элемент гардероба такого цвета — привлечет успехи в любви.
Сон в ночь на 18 октября может показать такие вещи, которые заставят переосмыслить свои поступки, поведение, свой путь или даже всю жизнь. Сновидение способно указать на источник страхов и переживаний, после чего человек сможет от них избавиться.
Что нельзя делать 18 октября
- Носить темные вещи, особенно ходить в такой одежде на важные встречи, свидания, ответственные мероприятия — притянуть к себе неудачи.
-
Надевать совершенно новые вещи, то есть те, которые вы купили или сделали, но еще ни разу не носили — к череде проблем в течение дня.
-
Лениться, целый день ничего не делать — к неприятностям в работе, финансах, деятельности.
-
Завидовать чужому добру и успехам, желать чужого, иначе удачи в жизни не будет.
-
Хвалиться своими успехами и достижениями, красотой, имуществом, вещами. Тот, кто хвалится сегодня, может лишиться того, чем гордится.
Народные приметы на Святую Харитину
- Вороны и галки вьются в небе — к снегу.
- Облака против ветра плывут — будет снег.
- Безветренная погода — похолодает.
- Снега нет — до зимы еще долго.
- Снег выпал и вишня полностью облетела от листьев — скоро придет зима
- Чайки раскричались и летают стаями — перед дождем.
- Слышится треск деревьев в лесу — к хорошей погоде.
- Туман исчез сразу после восхода солнца — к хорошей погоде.
- На дубах и березах еще есть листья — к суровой зиме.