Сервис для медиков запустили в России. Им разрешили «выплеснуть боль», накопленную при борьбе с COVID-19

Зампред Совета Федерации Галина Карелова рассказала, что медики могут сделать при помощи нового сервиса, который накануне запустили на портале госуслуг, пишет « Парламентская газета ».

О запуске сервиса сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Проект реализовали совместно с Минздравом России.

Новый раздел появился на Едином портале государственных и муниципальных услуг. По задумке, инициатива позволит учесть все предложения и замечания медработников по оказанию помощи пациентам с COVID-19.

«Медики смогут направить замечания по отсутствию или дефициту лекарств, а также средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек, порядку организации вакцинации медперсонала, проблемам с оказанием плановой помощи и работе службы скорой медпомощи», — разъяснила Карелова.

Обращения будут поступать в Минздрав РФ для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях. Также продублируют руководителю управления здравоохранением региона, из которого поступило замечание.

Врачи. Коронавирус. кадр из видео.

Карелова уверена, что новый сервис ускорит решение проблемных вопросов и станет «действенным инструментом помощи медработникам, которые ежедневно борются с COVID-19».

Она также подчеркнула, что проект позволит не только ускорить получение результата, но и преодолеть административные барьеры, которые фактически не оставляют медикам шанса достучаться до руководства.

«Срок рассмотрения: 30 дней. Для получения услуги вам необходимо: войти или зарегистрироваться. В одном сообщении описывайте одну проблему (предложение или вопрос). Если проблем несколько, напишите о каждой из них в отдельном сообщении», — предупреждают на странице сервиса о других «барьерах».

Стоит отметить, что сервис позволяет медработникам помимо замечаний писать свои предложения по оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

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