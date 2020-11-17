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Сервис для медиков запустили в России. Им разрешили «выплеснуть боль», накопленную при борьбе с COVID-19

Зампред Совета Федерации Галина Карелова рассказала, что медики могут сделать при помощи нового сервиса, который накануне запустили на портале госуслуг, пишет «Парламентская газета».

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

О запуске сервиса сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Проект реализовали совместно с Минздравом России.

Новый раздел появился на Едином портале государственных и муниципальных услуг. По задумке, инициатива позволит учесть все предложения и замечания медработников по оказанию помощи пациентам с COVID-19.

«Медики смогут направить замечания по отсутствию или дефициту лекарств, а также средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек, порядку организации вакцинации медперсонала, проблемам с оказанием плановой помощи и работе службы скорой медпомощи», — разъяснила Карелова.

Обращения будут поступать в Минздрав РФ для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях. Также продублируют руководителю управления здравоохранением региона, из которого поступило замечание.

Врачи. Коронавирус.
Врачи. Коронавирус.
кадр из видео.

Карелова уверена, что новый сервис ускорит решение проблемных вопросов и станет «действенным инструментом помощи медработникам, которые ежедневно борются с COVID-19».

Она также подчеркнула, что проект позволит не только ускорить получение результата, но и преодолеть административные барьеры, которые фактически не оставляют медикам шанса достучаться до руководства.

«Срок рассмотрения: 30 дней. Для получения услуги вам необходимо: войти или зарегистрироваться. В одном сообщении описывайте одну проблему (предложение или вопрос). Если проблем несколько, напишите о каждой из них в отдельном сообщении», — предупреждают на странице сервиса о других «барьерах».

Стоит отметить, что сервис позволяет медработникам помимо замечаний писать свои предложения по оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее медик из Барнаула после смерти именитого реаниматолога заявила, что «врачи сдыхают на работе», а также жестко прошлась по VIP-пациентам.

Накануне жители Хакасии потребовали отставки главы минздрава, который заявил про «расстрел», когда устроил разнос расплакавшемуся из-за бабушки фельдшеру.

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