Сервисы Apple, Steam и PlayStation начали плохо работать в России

Массовый сбой в сервисах Apple, Steam и PlayStation произошел в России. Специалисты связывают это со сбоем в работе иностранной сети доставки контента.

«КоммерсантЪ» сообщает, что у абонентов «Ростелекома» и основных мобильных операторов (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», Tele2) стали плохо работать сайт Apple и магазин приложений App Store. Также очевидцы пожаловались на сбой AppleMusic, AppleTV, Apple Support.

Проблемы возникали при использовании Wi-Fi домашнего интернета МГТС, сообщают корреспонденты «Ъ».

Другие очевидцы пожаловались в соцсетях, что перестали открываться сервисы PlayStation и игровой агрегатор Steam. Однако при включенном VPN они работали нормально.

Представители Роскомнадзора сообщили, что проблема с зарубеными сервисами связана со сбоем в работе иностранной сети доставки контента — CDN-серверами провайдера Akamai.

По их словам, данный момент CDN работает стабильно. Часть сервисов стала работать в прежнем режиме.