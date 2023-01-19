19 января
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Жизнь

В Госдуме опровергли информацию о закрытии YouTube

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что вопрос о закрытии YouTube не обсуждается. Об этом сообщают РИА Новости.

YouTube.
YouTube.
CC0

Евгений Попов также заявил, что он лично против закрытия видеохостинга. По его словам, Минцифры тоже не собираются выступать за закрытие YouTube. Депутат отметил, что подобный вопрос в Госдуме не обсуждался.

Евгений Попов подчеркнул, что на YouTube есть ролики, которые нарушают законодательство РФ. Однако из-за них видеохостинг закрывать не собираются. По мнению Попова, это может ухудшить или понизить качество жизни населения.

«Для многих YouTube — это источник дохода, для многих это рекламная площадка, для многих это образовательная площадка», — добавил парламентарий.

Депутат заметил, что на данный момент у России нет такой площадки, которая могла бы полноценно заменить YouTube.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube закроют в ближайшее время.

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