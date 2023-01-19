В Госдуме опровергли информацию о закрытии YouTube

Евгений Попов также заявил, что он лично против закрытия видеохостинга. По его словам, Минцифры тоже не собираются выступать за закрытие YouTube. Депутат отметил, что подобный вопрос в Госдуме не обсуждался.
Евгений Попов подчеркнул, что на YouTube есть ролики, которые нарушают законодательство РФ. Однако из-за них видеохостинг закрывать не собираются. По мнению Попова, это может ухудшить или понизить качество жизни населения.
«Для многих YouTube — это источник дохода, для многих это рекламная площадка, для многих это образовательная площадка», — добавил парламентарий.
Депутат заметил, что на данный момент у России нет такой площадки, которая могла бы полноценно заменить YouTube.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube закроют в ближайшее время.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!