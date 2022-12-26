«Изумрудный» ненадолго превратился в настоящий зоопарк. Хаски, северные олени и символы будущего года кролики веселили маленьких и взрослых барнаульцев на открытии Новогодней аллеи. Как это было — altapress.ru покажет в фоторепортаже.

24 декабря, несмотря на легкую метель, барнаульцы пришли отмечать открытие преображенной аллеи. На территории парка поставили снежные фигуры и цветовые композиции, а также украсили два входа с Комсомольского проспекта.

Хаски и северные олени катали детей в санях, а пушистые кролики в загончиках терпеливо принимали поглаживания. Гости парка согревались пряным глинтвейном и танцами с Дедами Морозами.

Да, на праздник пришли сразу несколько бородатых волшебников. Они водили хороводы и зажгли огоньки сразу трех елок на новогодней аллее.

О других предновогодних событиях altapress.ru рассказывал здесь.