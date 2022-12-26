24 декабря, несмотря на легкую метель, барнаульцы пришли отмечать открытие преображенной аллеи. На территории парка поставили снежные фигуры и цветовые композиции, а также украсили два входа с Комсомольского проспекта.
Хаски и северные олени катали детей в санях, а пушистые кролики в загончиках терпеливо принимали поглаживания. Гости парка согревались пряным глинтвейном и танцами с Дедами Морозами.
Да, на праздник пришли сразу несколько бородатых волшебников. Они водили хороводы и зажгли огоньки сразу трех елок на новогодней аллее.
О других предновогодних событиях altapress.ru рассказывал здесь.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!