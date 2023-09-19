19 сентября
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Жизнь

Северное сияние заметили под Новосибирском

Из-за плотного солнечного ветра полярное сияние минувшей ночью заметили в средних широтах России.

Северное сияние.
Северное сияние.
t.me/astrophotoboloto

Яркое свечение в небе наблюдали и сибиряки — под Новосибирском, пишет vn.ru.

Розовые всполохи наблюдались у деревни Жеребцово.

Минувшей ночью северное сияние можно было наблюдать в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске.

Как правило, это северное сияние сопровождает мощные геомагнитные возмущения.

Ранее командир воздушного судна развернул самолет и показал пассажирам полярное сияние.

О явлении

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.

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