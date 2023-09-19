Северное сияние заметили под Новосибирском

Яркое свечение в небе наблюдали и сибиряки — под Новосибирском, пишет vn.ru.
Розовые всполохи наблюдались у деревни Жеребцово.
Минувшей ночью северное сияние можно было наблюдать в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске.
Как правило, это северное сияние сопровождает мощные геомагнитные возмущения.
Ранее командир воздушного судна развернул самолет и показал пассажирам полярное сияние.
О явлении
Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.
Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.