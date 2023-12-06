Шапочка – лучшая прическа. Алтайские онкологи рассказали, как смириться с потерей волос после химиотерапии

Выпадение волос или алопеция хоть и самый безобидный побочный эффект химиотерапии, но все же для женщин особенно неприятный. Расставание с шикарными локонами для некоторых девушек настолько болезненно, что они могут даже отказываться от лечения. Алтайские онкологи и пациентки краевого онкодиспансера рассказали, как смириться с потерей волос и при этом оставаться прекрасной.

Прощание с прической

Наталья Вязанцева отнеслась к потере волос после химиотерапии с привычным ей оптимизмом. Алопеция стала для нее новым способом самовыражения. Она посвятила ей символическую фотосессию и даже сняла клип.

Фотографа и видеоператора пришлось искать быстро, ведь волосы могли выпасть в тот же день, в какой была задумана фотосессия. К счастью, они согласились. А вместе с ними и визажист, сделавший превосходный макияж Наталье.

Для фотосессии и клипа девушка надело красивое платье в пол. Оно давно висело в гардеробе и словно ждало нужного часа, признается пациентка. Ролик отсняли за одни день, и оценить его можно в соцсетях алтайского онкодиспансера.

К слову, такой подход к раку груди помог Наталье справиться с угнетенным состоянием и взглянуть на жизнь по-новому:

«Ты начинаешь воспринимать действительность совершенно иначе, чем раньше, живешь на грани постоянного счастья. В том, что раньше могло тебя разозлить или расстроить, сейчас ты видишь только хорошее. Радует все, начиная от дождя утром - потому что он есть, и ты чувствуешь его живые бодрящие прикосновения, - и заканчивая двойкой ребенка в школе, потому что и в этом тоже проявляется жизнь. С одной стороны, это очень сложно, а с другой - невероятно просто, стоит лишь начать», - говорит девушка.

Женская грудь. СС0.

Волосы не важнее жизни

Однако так легко с красивыми локонами расстаются далеко не все пациентки с онкологией. Но и отказаться от химиотерапии вовсе - нельзя. Ведь это самый действенный способ бороться с онкологией.

Напоминаем, что в основе механизма химиотерапии лежит яд или токсин, который действует как на раковые клетки, так и на здоровые. По этой причине организм может болезненно реагировать на лечение. И выпадение волос становится меньшим злом. Так у другой пациентки с раком груди, Инны Проценко после третьей терапии случился анафилактический шок, который едва не оборвал ее жизнь. К счастью, ее откачали. Подробнее историю Инны мы рассказывали в отдельном материале.

Но есть и хорошая новость - волосы выпадают не от всех противоопухолевых лекарств.

«Например, для гормонотерапии алопеция не характерна. Как реакция на препарат тамоксифен она встречается менее чем в 10% случаев и то - волосы просто редеют, а не выпадают полностью», - отмечают алтайские онкологи.

Лекарства. СС0

Предпочтения пациенток

Если потеря волос все же неизбежна, то врачи советуют пациенткам перед началом химиотерапии сделать короткую прическу.

«Со всех точек зрения расставаться с уже «отчекрыженными» волосами проще, чем собирать любимые пышные локоны по подушке, в ванной и так далее», - отмечают в краевом онкодиспансере.

Обычно волосы выпадают через две-три недели после начала курса химиотерапии. Девушки могут прикрывать голову аккуратными шапочками, стильными банданами или чалмой. Это не только замаскирует временное «изменение прически», но и защитит кожу головы от внешних воздействий.

Головной убор должен быть изготовлен из дышащих гипоаллергенных материалов с мягкими комфортными швами, советуют специалисты.

Слепить снеговика и подарить ему свою старую шапку. СС0

Также девушки могут носить парик, который позволит взглянуть на себя по-новому. Их изготавливают в специальных медицинских салонах.

Сами же пациентки алтайского онкодиспансера рассказали, что пользовались париком только для «выхода в люди», так как в нем частенько могло быть жарко и он натирал кожу головы. Потому многие отдавали предпочтение ажурным шапочкам и легким банданам.

Мнением пациенток поделился краевой онкодиспансер:

Инна Проценко: «Однозначно нужны и парик, и чалма – 50 на 50. Парик меня спасал, когда нужно было выйти в люди. Дома – только чалма, платок или легкая шапочка – в них элементарно комфортнее коже. Когда на улице было прохладно, я надевала парик, а сверху шапку. Летом же в парике просто «труба» - чуть вспотел и потекли ручьи из под волос. А во время химиотерапии и так процессы теплообмена нарушены». Елена Минькова: «Перед первой «химией» я купила чалму и сразу два парика. В холод обходилась чалмой, весной начала носить парик. Но в нем голова потела и было некомфортно: лишенная волос кожа все время натиралась, да и сам парик все время съезжал в сторону. Хотя внешний вид, конечно, был неплохой. Но чалма или косынка хороши тем, что кожа дышит». Ольга: «Парики – только на торжественный выход, а вынести их в повседневной жизни очень сложно! Чалма больше подходит для возрастных женщин и в ней тоже жарко. Я ходила в разноцветных беретках, вязанных крючком – у меня их очень много. А вот что действительно меня спасло, так это кепка-парик, который я случайно нашла на Wildberries. Это обычная кепка, к которой по нижнему краю пришиты волосы. Это было моим спасением, и все лето до поздней осени в ней гоняла. Голове не жарко, волосы можно резиночкой собрать – все очень естественно».

Шляпа, головной убор. СС0

Советы по выбору парика

Как можно заметить из рассказов пациенток, большая часть женщин все же покупает парик. Советы по его подбору дала руководитель барнаульского салона медицинских париков Ирина Альжанова.