Россиян, переживших захват аэропорта, выгоняют из отеля на улицу в Алматы

Россиян, переживших захват аэропорта и застрявших в Алматы, выселяют из отеля. По словам одного из туристок, туда их отправили пережидать беспорядки, сообщает Readovka .

Все дело в том авиакомпания Air Astana, рейсом которой они должны были вылететь, оплатила проживание только на одни сутки, а после, сославшись на форс-мажор, сняла с себя все обязательства, объясняет туристка.

У группы практически закончились деньги — работающих банкоматов не найти. Поэтому люди рискуют остаться и без еды.

«Сейчас их там живёт 32 человека, среди них есть дети от 3 до 10 лет», — рассказала сестра застрявшей туристки.

Как сообщает издание, МИД РФ пока лишь посоветовало туристам укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.