8 января -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиян, переживших захват аэропорта, выгоняют из отеля на улицу в Алматы

Россиян, переживших захват аэропорта и застрявших в Алматы, выселяют из отеля. По словам одного из туристок, туда их отправили пережидать беспорядки, сообщает Readovka.

В Алматы.
В Алматы.
@tribuna_kg

Все дело в том авиакомпания Air Astana, рейсом которой они должны были вылететь, оплатила проживание только на одни сутки, а после, сославшись на форс-мажор, сняла с себя все обязательства, объясняет туристка.

У группы практически закончились деньги — работающих банкоматов не найти. Поэтому люди рискуют остаться и без еды.

«Сейчас их там живёт 32 человека, среди них есть дети от 3 до 10 лет», — рассказала сестра застрявшей туристки.

Как сообщает издание, МИД РФ пока лишь посоветовало туристам укрыться в безопасном месте и пополнить запасы продовольствия.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость