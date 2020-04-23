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Жизнь

Шестеро полицейских жестко задержали одинокого пикетчика в Новосибирске

В центре Новосибирска полицейские задержали местного жителя, который планировал провести одиночный пикет, но не успел даже его начать, сообщает «Тайга.инфо».

Задержание пикетчика в Новосибирске.
Задержание пикетчика в Новосибирске.
кадр из видео.

На кадрах видно, как мужчину скручивают полицейские, хотя тот не оказывает сопротивления.

В задержании «опасного преступника» участвовали шесть правоохранителей. Позже активист пояснил, что планировал выступить против поправок к Конституции РФ

Примечательно, что на этом же месте «часом ранее» прошел другой одиночный пикет — протестовали против приватизации и говорили о необходимости «создать две отдельные расы». К этому пикетчику полиция не подходила.

Инцидент с задержанием произошел 22 апреля. Кстати, мужчину обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию планировали провести 22 апреля, однако дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что полиция в Новосибирске проверяет аудиозаписи с приказами о планах по штрафам за нарушение самоизоляции — по 8−10 протоколов с каждого опорного пункта.

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