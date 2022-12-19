19 декабря
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Жизнь

«Шикарно отдохнете». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Будет сложно определиться с желаниями. Но легко обидеться, почувствовать себя несчастным, брошенным, одиноким… Не планируйте много дел и важные начинания на четверг, пятницу», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Праздник, счастье. Нейросеть.
Праздник, счастье. Нейросеть.
altapress.ru.

Создать вокруг себя новогодний уют особенно захочется Девам. «Вы привыкли ко всему подходить в деталях. Главное — не жалейте о потраченном», — говорит астропсихолог.

Подумать о деньгах придется Овнам. Как говорит специалистка, при решении финансовых вопросов не нужно отказывать в помощи родственникам и стоит не забыть о родителях.

«Не завидуйте тем, кто отдыхает. У вас сейчас очень плодотворное время. Многое можете успеть. В тратах постарайтесь не перегибать палку», — советует Светлана Черемисина Козерогам.

Найти хорошую работу посчастливится Водолеям — для этого им нужно побыть с собой наедине, советует эксперт: «Поймете, в каком направлении двигаться».

Лишатся привычного комфорта и покоя Раки. И наоборот — почувствуют себя в своей тарелке Львы, которые приведут в порядок настроение и самочувствие, уверена Светлана Черемисина.

Новый год. Рождество. Уют.
Новый год. Рождество. Уют.
СС0

«Шикарно отдохнете, если не будете обижаться на партнеров и его родственников», — говорит она Тельцам. Рыбам стоит больше гулять на свежем воздухе и пораньше просыпаться, советует астропсихолог.

«Вам захочется показать себя. Блистайте, но не давите. Постарайтесь удержаться от поучений», — просит она Стрельцов.

Развить таланты и насладиться общением, по словам собеседницы, смогут Весы. Пожаловаться партнеру на что-либо захочется Скорпионам — и получат поддержку, уверена специалистка. «Близнецы же посмотрят на свои отношения с другой стороны», — говорит она. — Попробуйте принимать решения не головой, а сердцем".

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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